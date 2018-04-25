Николаевец заявил, что заведующая амбулатории отказалась подписывать с ним декларацию - сама она отрицает это

В Николаеве мужчина с инвалидностью обвинил врача семейной амбулатории в том, что она отказалась подписывать с ним декларацию.

Об этом идёт речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

«Я являюсь инвалидом 1 группы, передвигаюсь на коляске. Для заключения договора на обслуживание с семейным врачом обратился в семейную амбулаторию №1, которая расположена в соседнем доме от моего проживания Богоявленський, 340/2, где имеется удобный заезд для колясочников, место для парковки при входе. Зав отделением Москальская, в ультимативной и грубой форме отказала в подписывании декларации, ссылаясь на то, что она сама будет выбирать себе пациентов по удобному для неё территориальному расположению - район Эпицентра, где она проживает. На доводы о неправомерности отказывать пациентам, сказала, что Супрун и Шамрай ей не указ и она сама будет решать с кем подписывать, а с кем нет и она вообще не нуждается в пациентах», - говорится в сообщении.

Также мужчина отметил, что работники регистратуры амбулатории отказываются записывать людей на приём, так как врач не даёт согласие на подписание декларации.

В свою очередь главврач центра первичной медико-санитарной помощи №7, в структуру которой входит амублатория №1, Елена Власова рассказала, что по её сведениям в больницу обратился брат мужчины с инвалидностью и ему не отказывали в заключении декларации.

- Я собирала врачей и неоднократно говорила, что любой человек, который обращается за подписанием декларации, имеет право подписать декларацию и получать медицинскую помощь. Другое дело, что мы можем оговорить с этим пациентом, что если вы приехали к нам в Корабельный район с Намыва или с Очакова, то к вам на дом на Намыв или в Очаков мы не поедем. А будем оказывать амбулаторную медицинскую помощь в полном объеме, но непосредственно в этой семейной амбулатории, - рассказала она.

Также она отметила, что знает заведующую, как хорошего врача и ранее таких ситуаций с ней не возникало.

- Никаких предпочтений к здоровым над больными быть не может и не должно. Поэтому я сомневаюсь в том, что Москальская говорила такие слова, но я не присутствовала и не знаю. Я знаю Москальскую как грамотного врача. Она относится к больным с большим уважением, за пять лет существования ЦПМСП ни одной жалобы на нее никогда не поступало, - подчеркнула главврач.

По её словам, вообще заведующая амбулаторией не подписывает декларации с больными, однако в связи с тем, что в больнице не хватает врачей, начала подписание деклараций, но без выезда на дом.

- В действительности Москальская Татьяна Александровна – заведующая семейной амбулатории №1. Она не является участковым врачом и декларации с пациентами она не подписывает, потому что она не принимает и не ходит по вызовам, она руководит семейной амбулаторией. Так как у нас врачей не хватает на четверть ставки, она сейчас совмещает прием и начала подписание деклараций, но без выхода на дом, - объяснила она.

Сейчас Власова с помощью юриста пытается разобраться в этой ситуации и заверила, что потребует от врача объяснительную, а с николаевцем постарается найти точки соприкосновения, чтобы разрешить эту проблему. Также она отметила, что ему предложили выбрать из тез врачей, которые работают.

- Москальская мне сказала, что она объяснила, что она заведующая, предложила заключить договор с другим врачом. У нас всего здесь три врача работает. Это приходил брат и он сказал, что 60-летний врач его не устраивает, потому что он старый и что он будет жаловаться. В регистратуру они не обращались, - отметила врач.

Вместе с тем Власова подчеркнула, что не присутствовала во время разговора больного с врачом, поэтому может судить о ситуации только из жалобы, которую прислали и со слов Москальской.

- Я не могу вам ответить, я не видела этого человека. Я видела только текст письма. Москальская отвергает полностью то, что написано. Она сказала, что она никому ни в чем не отказывала, что она не говорила те слова, которые касаются медицинской реформы и всего остального тем более, что она имеет право выбирать больных и так далее. Она отказывается, - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что николаевец Сергей Савченко прождал в приемном отделении Николаевского областного онкологического диспансера 40 минут, пока медперсонал выбирал лак для ногтей. После этого одна из работниц диспансера написала заявление на увольнение.