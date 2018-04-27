Минобороны показало, как николаевские десантники готовятся к учениям в Германии

Николаевские десантники из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают подготовку к учениям Combined Resolve X, который начались в Германии.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Напомним, что Вооруженные силы Украины на учениях представляет рота от отдельной десантно-штурмовой бригады из Николаева и танковый взвод 14-й отдельной механизированной бригады.

26 апреля на военную технику Т-84 (14-я бригада) и БТР-80 (79-я бригада) установили лазерную систему имитации боя «MILES», которая позволяет обойтись без того, чтобы открывать огонь из орудий.

Также украинские десантники и танкисты проверили исправность техники и вооружения.

Напомним, ранее сообщалось, что продолжают учения и николаевские летчики.