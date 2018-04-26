Николаевский зоопарк хочет продать на аукционе пони - депутаты предлагают купить его для школы или в дом престарелых

фото из интернета Николаевский зоопарк обратился в управление коммунальной собственности с просьбой провести аукцион по продаже пони.

Об этом стало известно 26 апреля во время заседания постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта.

Так, с данным обращением к депутатам комиссии пришел и.о. начальника управления коммунсобственности Виктор Богданов.

- Есть животные, которые идут по Speed программе, которые не продаются – они идут только на обмен, а есть животные, которые не попадают под эту программу, в том числе и пони, - сообщил Богданов.

При этом у депутатов было несколько предложений касательно нового места обитания животного: продать спортивной школе для скачек, школе №44 для детишек или в дом престарелых.

- А серьезно, почему для 44 школы не купить пони? – интересовалась депутат Татьяна Суслова. – А кормить кто будет? – отвечал ей Сергей Мотуз, - кормить будет Веселовская (Лариса Веселовская является депутатом округа №15, на территории которого и находится школа, - ПН), - прокомментировала Суслова.

Сергей Мотуз Татьяна Суслова Олег Грипас

Наталья Манзюк - Это аукцион, и средства от продажи пони зоопарк потратит на себя, что вы начинаете, - негодовала Наталья Манзюк.

При этом депутат Суслова уговаривала депутатов подумать на счет покупки пони для школы, так как по ее мнению это самый лучший вариант. Также, депутат Олег Грипас рассмешил всех присутствующих своей просьбой, чтобы управление коммунсобственности проследило за участниками аукциона и не допустили продажу животного мясокомбинату.

В итоге Сергей Мотуз, Лариса Веселовская, Татьяна Суслова и Наталья Манзюк поддержали данную просьбу, а Дмитрий Сичко воздержался от голосования, аргументировав это неприятной историей с тигренком, который чуть не умер при отправлении в другую страну. Однако депутаты отмечали, что это совсем разные ситуации и вовсе заявили, что Сичко пытается подсидеть директора зоопарка Владимира Топчего.

Напомним, что Николаевский зоопарк может отдавать животных в другие города и страны, так как это предусмотрено в рамках программы сохранения редких видов животных Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. И ранее в рамках этой программы зоопарк отправил во французский «Парк кошек» амурского леопарда.