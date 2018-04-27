В Николаеве проверили маршруты № 54, 3, 53, 1, 43, 52: составлено шесть актов о нарушении договора на перевозку пассажиров

В четверг, 26 апреля управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета в очередной раз устроила внеплановые проверки городских автобусных маршрутов на соблюдение требований договора на перевозку пассажиров.

Об этом говорится в группе управление в Facebook.

Так, сотрудники управления проверили маршруты № 54 «Матвеевка - ст. Николаев-пассажирский», № 3 «ст. Николаев-грузовой - Варваровка», № 53 «Центральный рынок - завод «Океан», № 1 «завод «Океан» - микрорайон Северный», №43 «БК «Строителей» - улица Троицкая», №52 «улица Большая Морская - завод «Океан».

Во время проверки было составлено шесть актов о нарушении условий договора на перевозку пассажиров. В дальнейшем вышеуказанные акты будут направлены руководству предприятий - перевозчиков ООО «Евротранстехсервис», ООО ПКФ «Гуриг - сервис», ЧП «ПиК», ООО «МИС», ЧП «Авто - Виола плюс» и ООО «Еталонавто» для ознакомления и устранения выявленных нарушений.

Напомним, что в среду, 25 апреля управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета провели внеплановые проверки городских автобусных маршрутов № 34, 89, 15 и 32 на соблюдение требований договора на перевозку пассажиров.

Стоит отметить, что в среду, 25 апреля управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского горсовета представили депутатам транспортной комиссии расчеты, согласно которым тариф на проезд в общественном транспорте города повышается: на электротранспорте до 3 гривен, на «маршрутках» - от 5 до 7 гривен. В частности, начальник транспортного управления Олег Манушевич напомнил представителям фирм-перевозчиков, что на данный момент проходит рейд по «маршруткам», и попросил их предоставлять сотрудникам управления полный доступ к транспортным средствам и документам.