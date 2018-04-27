Настоятель храма Святого Александра Невского заявил о давлении со стороны депутата Николаевского горсовета Киселевой

В Николаеве священнослужитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Тарас Глубиш заявил, что на него осуществляется воздействие со стороны депутата Николаевского городского совета Елены Киселевой, а также добавил, что на майские праздники планируется очередная провокация в отношении его и храма.

Соответствующее заявление он сделал в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

Напомним, что ранее иерей Тарас заявил, что Николаевская епархия УПЦ КП пытается незаконно захватить храм Святого Александра Невского.

Отец Тарас сообщил, что депутат от «Блока Петра Порошенка» Елена Киселева взяла в архиве документы на храм без соответствующего заявления и, что по ее содействию его отстранили.

Тарас Глубиш - В свое время, когда она приехала ко мне на встречу, это было в Вербное воскресенье, тогда я и сказал, что нужно идти через суд. Она в свою очередь показывала Библию и говорила, что это ее устав. Но, если идти по Библии, то такого делать нельзя. И сказала: «Мы сделаем так, что вы отсюда выйдете». Я понимаю, что это по ее содействию меня уволили как руководителя. Это было ее административное давление, просто никто не хочет говорить это официально, - рассказал отец Тарас.

Стоит также отметить, что отец Тарас сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ», что на него опять будут давить со стороны Садовой.

- Тайным звонком меня предупредили, что мне перед майскими праздниками хотят что-то в машину подкинуть или в храм. Что-то такое, что будет подтверждать мою причастность к сепаратизму, к России. Это на 90% правдивая информация, - заявил он.

В свою очередь, он написал обращение в Нацполицию и СБУ, дабы избежать провокаций.

Елена Киселева в комментарии «Преступности.НЕТ» заявила, что отец Тарас находится в храме на незаконных основаниях и не имеет права удерживать чужое имущество.

Депутат подтвердила, что встречалась и разговаривала с отцом Тарасом.

- Я с ним разговаривала. Даже в церкви была на Вербное воскресенье. Мы поблагодарили друг друга, была очень была хорошая встреча. Я Вам дам следующее заявление о том, что человек, который говорит о том, что я давлю на него - давит на меня. Извращает наши с ним диалоги и манипулирует фактами, - добавила Елена.

Киселева не отрицает того, что действительно брала в архиве документы дабы подробнее ознакомиться с ситуацией.

Елена Киселева - Я собираю материалы для того, чтобы юридически понимать, что происходит. Я написала депутатское обращение и получила те документы, которые нужны были мне для ознакомления. Я посмотрела редакцию устава, посмотрела, кто на сегодняшний день уполномоченный подписант. Господин Глубиш не является уполномоченным подписантом от прихода Александра Невского. Этот человек дозаявлялся до того, что он вел ремонт и решил, что храм принадлежит ему. Храм — это памятка архитектуры. Это культурное наследие, которое было передано Киевскому патриархату, - заявила она.

По ее словам конфликты с отцом Тарасом происходили неоднократно.

- Это мой округ. У меня всегда были с ним конфликты. Рядом 12 школа, которая страдала от его деятельности. Он когда-то занимался бизнесом по отпеванию. Идет учебный процесс и стоят катафалки, гробы открытые, все это видят дети. Потом был конфликт во время строительства, когда тоже во время учебного процесса, он, без разрешительных документов, загнал строительную технику, - добавила депутат.

Прикрываясь благами намерениями, он всегда считал, что находится в каком-то привилегированном положении. Наше своего рода бездействие или потакание такому поведению привело к тому, что сегодня есть. Решил, что церковь принадлежит именно ему и хочет юридически все оформить, и всеми способами это делает, - подытожила Елена.

Ранее сообщалось, что отец Тарас заявил, что храм хотят захватить силой, а представители Николаевской епархии УПЦ КП сообщили, что намереваются решать все через суд.