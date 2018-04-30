«Считаю, что конфликт будет исчерпан очень быстро», - нардеп Вадатурский об обысках у винодела Анкосси

Андрей Вадатурский Народный депутат Украины Андрей Вадатурский считает, что конфликт, связанный с обысками в частной винодельне депутата Новодесского городского совета Андрея Анкосси, вскоре будет исчерпан.

Свое мнение по этому поводу нардеп высказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось о том, как сразу после обысков в частной винодельне на Николаевщине первый заместитель главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан у себя на странице в соцсети Facebook отрапортовал об изъятии более тысячи литров «фальсифицированного белого и красного вина».

За несколько дней до этого Президент Украины подписал закон «О внесении некоторые законодательные акты Украины по развитию производства терруарных вин и натуральных медовых напитков», автором которого был Андрей Вадатурский. Закон значительно упрощал условия ведения бизнеса для малых виноделов, которые изготовляют продукцию из собственного винного материала. В частности, он заменил необходимость получения около 140 справок на оформление декларации, кроме того, разрешил предпринимателям не содержать собственную дорогую лабораторию, а пользоваться услугами любой аккредитованной.

- Обыски произошли уже после того, как Верховная Рада приняла этот закон практически единогласно, его подписал Президент, и он был опубликован в газете. То есть, закон вступил в силу, - отметил нардеп. - По этому поводу я разговаривал с руководителями как ГФС, так и прокуратуры. Понимание есть, я считаю, что этот конфликт будет исчерпан очень быстро.

При этом он также добавил, что правоохранительные органы нужно привлечь к запущенному процессу легализации бизнеса малых виноделов вместо того, чтобы мешать им это сделать.