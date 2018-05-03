Сенкевич считает, что его ссора с Омеляном произошла на эмоциях: «Он вспомнил про прыжки с балкона и я решил подколоть»

Владимир Омелян и Александр Сенкевич Городской голова Николаева Александр Сенкевич свои упреки десятимесячной давности в сторону министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна касательно его работы отнес в разряд «сказано на эмоциях» и отметил, что на данный момент у них хорошие взаимоотношения.

Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ» во время визита Омеляна на железнодорожный вокзал.

Напомним, что в июле прошлого года Сенкевич упрекнул министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в болтовне и писанине в Facebook, пока необходимые инфраструктурные объекты для города остаются нереализованными.

- Мы с ним нашли общий язык, это мы с ним немножко повздорили в Facebook, видимо это были эмоции, он вспомнил про балкон, мои прыжки с балкона и я решил тоже подколоть. Я думаю, сейчас уже позитивная и конструктивная работа, посмотрим на результат. Все касается вопроса денег…, - заявил Сенкевич.

Напомним, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян после поездки на железнодорожный вокзал в Николаеве остался недоволен его внешним и внутренним видом.

Также, он сообщил, что в этом году из государственного бюджета выделили 1 миллиард гривен на дороги в Николаевской области, при этом он отметил, что проблема с дорогами в области возникла не за одну ночь и они не должны искать виновных, а должны решать, что с этим дела.