В Николаеве зафиксирован 31 случай заболевания корью: в основном это люди без прививок и с покупными справками

В Николаеве по состоянию на 3 мая зафиксировано 31 случай заболевания корью. При этом ни о какой вспышке вирусного заболевания речи не идет.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщила начальница управления здравоозранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай.

Ирина Шамрай - 31 человек заболел, в основном не привитые, это дети до года, которые не вскармливаются грудным молоком. Если мамы привиты и кормят ребенка грудью, то дети не болеют до года. Первая прививка согласна календаря профилактических прививок делается с 12 по 15 месяцы жизни ребенка. Сейчас начали болеть сотрудники, которые не привиты и те люди, которые ранее просто покупали справки, - сообщила Шамрай.

Напомним, что по состоянию на 12 апреля, уровень заболевания корью - ниже среднего, наблюдалась тенденция к росту, но вспышки кори не было: в областной взрослой инфекционной больнице с подтвержденным диагнозом корь находилось 17 пациентов, в областной детской – 13 пациентов.

Также, в Николаеве в январе наблюдалась вспышка кори, при этом в горздраве Николаева уверяли, что это единичные случаи. Также, в Украине зарегистрировано восемь летальных случаев от кори. А в марте, в Первомайске зарегистрировано 73 случая заболевания, из них 30 детей.