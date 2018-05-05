Часть николаевцев отказывается заключать декларации с врачами: одни по религиозным причинам, другие не хотят вносить личные данные

В Николаеве часть населения по разным причинам отказывается заключать декларации с семейными врачами.

Об этом стало известно в четверг, 3 мая в ходе общения с главврачами.

Ирина Плиткина По словам главврача детской больницы №1 Ирины Плиткиной людям, которые отказались заключать декларации в дальнейшем будут оказывать только неотложную помощь.

- Если человек не хочет заключать декларации, а у нас есть часть населения, которые не хотят… есть часть населения, которые не имеют идентификационного кода, у меня такие обращаются. Уже 7 человек обратилось, которые не хотят, чтобы их данные вносились в электронные реестры и согласно всем нормативным актам мы можем оказать им только неотложную помощь, то есть мы не имеем права оставить их без лечения, но обследовать в дальнейшем, когда уже полностью вступит в работу вся электронная система мы не сможем. Мы можем только оказать неотложную помощь, они или скорую вызовут, или им совсем стало плохо, но получить полное обследование, если они не заключили декларацию - нет, все должно идти через центральный офис, - рассказала Плиткина.

Также есть и те люди, которые не хотят заключать договора с врачами по религиозным мотивам.

- Мне сказали, что они не хотят вообще входить в электронные реестры, тогда мы можем им предложить частное обслуживание в частных клиниках, а сами можем оказать только неотложную помощь, - прокомментировала она.

Сергей Мотуз В таком случае, Национальная служба здоровья не заплатит врачу за работу с таким пациентом, а также не будет нести ответственность за качество предоставляемых услуг.

В частности, по словам главврача ЦПМСП №4 Сергея Мотуза в больнице заключают декларации и без идентификационного кода - «главное, чтобы паспорт был, телефон и пароль».

Напомним, что николаевские врачи утверждают, что в местных больницах доктора не занимаются мошенничеством и без ведома пациентов не вносят их персональные данные в систему.

Также сообщалось, что по состоянию на 2 мая Николаев последний среди регионов по количеству заключенных деклараций с врачами - из 486,3 тысячи человек договора подписали только15 тысяч 785 пациентов.

