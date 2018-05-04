«Каждый день с этим сталкиваемся»: Патрульные Винницы опубликовали видео, на котором мужчина инсценирует нападение на него

В сети появился ролик в котором мужчина, с которым общаются патрульные, падает на ровном месте, инсценируя нападение на него.

Видео инцидента опубликовал на своей странице в Facebook начальник управления патрульной полиции в Винницкой области Редван Усеинов.

«Кто думает, что служить в патрульной полиции легко, просмотрите это короткое видео! Это не человек и не мужской поступок, к сожалению, практически каждый день с этим встречаемся, немножко накипело. Кучу времени тратим на таких дураков и клоунов! Верю, что все когда-то будет хорошо», - написал он.

Ранее сообщалось, что 23 апреля водитель грузовика заметил на обочине 17-летнего жителя Витовского района. У парня медики диагностировали перелом таза. Выяснилось, что парня накануне задерживала полиция за дебош в центре Николаева, пострадавший обвинил полицейских в избиении. После николаевская полиция опубликовала видео, на котором показано, что 17-летний дебошир находится в состоянии алкогольного опьянения и оскорбляет полицейских, а после задержания пытается разбить себе голову в отделе полиции.