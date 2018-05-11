«Это ни в какие ворота»: в Николаеве проверят законность размещения аттракционов на парковке возле гипермаркета «Велмарт»

Фото Юлии Пантюховой из группы‎ Contact Center при Николаевском горсовете Сотрудники антикоррупционнного департамента и управления архитектуры Николаевского горсовета проверят законность размещения аттракционов на парковке возле гипермаркета «Велмарт».

Об этом стало известно в пятницу, 11 мая в ходе заседания исполкома Николаевского горсовета.

Вопрос о законности данных аттракционов задал член исполкома Александр Трифонов, и предложил разработать конкретный документ, где будут указаны места размещения таких развлекательных объектов.

Александр Трифонов - Лунопарки, которые стоят возле автовокзала, просьба обратить особое внимание, может дать поручение департаменту контроля, чтобы проверили целесообразность и насколько безопасно (такое размещение, - ПН). На парковке находится аттракцион, это конечно ни в какие ворота, это не сочетается никак. И дать поручение управлению архитектуры – разработать места для таких лунопарков, цирков и еще каких-то развлекательных целей, - просил Трифонов.

В свою очередь, главный архитектор Андрей Цымбал отметил, что главы районных администраций уже подготовили такие списки и на данный момент в них вносят правки «запрещающего характера».

Андрей Цымбал - Нами уже подготовлен перечень таких мест, администрации всех районов дали свои предложения, они несколько раз менялись. Список сейчас согласован. Сейчас туда вносятся предложения запрещающего характера, чтобы на пешеходной части и зеленых зонах по улице Соборной запретить аттракционы опасные, это электрические машинки и то, что сбивает пешеходов, - рассказал Андрей Цымбал, начальник управления градостроительства и архитектуры.

При этом он отметил, что территория парковки у «Велмарта» в данный список не вошла.

- Есть же целевое назначение, ну как на парковке можно ставить аттракционы, ходят люди – идут в супермаркет, ездят машины, выбегают дети, как город может реагировать на этот перечень? – возмущался Трифонов.

В итоге Владимир Крыленко поддержал Трифонова и дал соответствующие поручения департаменту внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции и управлению градостроительства и архитектуры.

Напомним, что ранее депутат Николаевского городского совета, член постоянной «транспортной» комиссии Владимир Садыков выступил против предпринимателей, которые ставят батутные комплексы в микрорайоне Намыв, в сквере имени Юрия Макарова.

При этом директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета Андрей Ермолаев рассказал, что после сессионного утверждения списка зон, на которых будет разрешена установка аттракционов будут ужесточены меры по борьбе с их самовольной установкой.