«Это ни в какие ворота»: в Николаеве проверят законность размещения аттракционов на парковке возле гипермаркета «Велмарт»

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Фото Юлии Пантюховой из группы‎ Contact Center при Николаевском горсовете
Сотрудники антикоррупционнного департамента и управления архитектуры Николаевского горсовета проверят законность размещения аттракционов на парковке возле гипермаркета «Велмарт».

Об этом стало известно в пятницу, 11 мая в ходе заседания исполкома Николаевского горсовета.

Вопрос о законности данных аттракционов задал член исполкома Александр Трифонов, и предложил разработать конкретный документ, где будут указаны места размещения таких развлекательных объектов.

Александр Трифонов
- Лунопарки, которые стоят возле автовокзала, просьба обратить особое внимание, может дать поручение департаменту контроля, чтобы проверили целесообразность и насколько безопасно (такое размещение, - ПН). На парковке находится аттракцион, это конечно ни в какие ворота, это не сочетается никак. И дать поручение управлению архитектуры – разработать места для таких лунопарков, цирков и еще каких-то развлекательных целей, - просил Трифонов.

В свою очередь, главный архитектор Андрей Цымбал отметил, что главы районных администраций уже подготовили такие списки и на данный момент в них вносят правки «запрещающего характера».

Андрей Цымбал
Нами уже подготовлен перечень таких мест, администрации всех районов дали свои предложения, они несколько раз менялись. Список сейчас согласован. Сейчас туда вносятся предложения запрещающего характера, чтобы на пешеходной части и зеленых зонах по улице Соборной запретить аттракционы опасные, это электрические машинки и то, что сбивает пешеходов, - рассказал Андрей Цымбал, начальник управления градостроительства и архитектуры.

При этом он отметил, что территория парковки у «Велмарта» в данный список не вошла.

- Есть же целевое назначение, ну как на парковке можно ставить аттракционы, ходят люди – идут в супермаркет, ездят машины, выбегают дети, как город может реагировать на этот перечень? – возмущался Трифонов.

В итоге Владимир Крыленко поддержал Трифонова и дал соответствующие поручения департаменту внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции и управлению градостроительства и архитектуры.

Напомним, что ранее депутат Николаевского городского совета, член постоянной «транспортной» комиссии Владимир Садыков выступил против предпринимателей, которые ставят батутные комплексы в микрорайоне Намыв, в сквере имени Юрия Макарова.

При этом директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета Андрей Ермолаев рассказал, что после сессионного утверждения списка зон, на которых будет разрешена установка аттракционов будут ужесточены меры по борьбе с их самовольной установкой.

Юлия Давиденко

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русскийобщество