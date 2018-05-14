Судья, арестовавшая Казимирова, пожаловалась Генпрокурору на следователей полиции и прокуратуру Николаевской области

Судья Центрального районного суда Николаева Светлана Скрипченко обратилась к Генпрокурору Украины из-за вмешательства в деятельность суда со стороны прокуратуры области и Следственного управления ГУ НП.

Об этом свидетельствует соответствующий документ, опубликованный на сайте Высшего совета правосудия.

Как известно, судья Скрипченко избрала скандально известному Алексею Казимирову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 650 тысяч гривен.

Как отмечается в самом заявлении, 26 апреля Скрипченко отказала в удовлетворении ходатайства Следственного управления ГУ НП в Николаевской области о проведения обыска у Казимирова с целью изъятия медицинских документов, ключей от автомобиля.

«При этом не имея цели получения доказательств органы досудебного расследования не приобщили к материалам ходатайства и не предоставили во время судебного рассмотрения доказательств наличия препятствий в получении этих доказательств и документов; их необходимости для цели уголовного производства и так далее», – говорится в сообщении.

Также в документе указано, что должностные лица Нацполиции Украины после получения решения суда передали его «подконтрольному» им лицу, которое позиционирует себя как общественный активист.

«Такое действие должностных лиц Национальной полиции Украины, кстати, подтверждает и то обстоятельство, что в действительности указанные в ходатайстве доказательства, проводить обыск по месту жительства (Казимирова, – прим. ПН) они не собирались, поскольку в результате получения указанного постановления они не были лишены возможности ни получить доказательства, ни обратиться с аналогичным ходатайством, устранив обнаруженные судьей недочеты. Но такого они не сделали, а обнародовав свое намерение, возможность сбора доказательств, а тем более – проведения результативного обыска, потеряли», – отметила Скрипченко.

Также она добавила, что активист, опубликовав на своей странице в Facebook постановление суда, распространил информацию, которая «дискредитирует» судебный орган. Далее Скрипченко привела цитату из поста данного лица, в котором говорится, что судья «ведет конструктивный диалог» с адвокатом Казимирова (Викторией Жосан, - прим. ПН), которая является бывшей судьей Ингульского райсуда Николаева.

Кроме того судья Скрипченко в своем сообщении Генпрокурору Украины добавила, что 1 мая, «активист» распространил информацию, которая содержит прямой призыв к открытому вмешательству в правосудие, также добавив цитату из поста на странице в Facebook.

В итоге судья Светлана Скрипченко попросила генеральную прокуратуру принять меры в отношении следователей Следственного управления ГУ НП в Николаевскй области и должностных лиц областной прокуратуры.

Напомним, что ранее глава Центрального районного суда города Николаева Галина Подзигун направила в адрес председателя Высшего совета правосудия, председателя Совета судей Украины, Генерального прокурора Украины сообщение о вмешательстве сотрудников прокуратуры Николаевской области в деятельность суда.

Однако Высший совет правосудия отказал Галине Подзигун в принятии мер касательно обеспечения независимости судей и авторитета правосудия.

Также напомним, что Центральный районный суд обвинил сотрудников прокуратуры и полиции во вмешательстве в работу их учреждения. Как отметил судья Центрального райсуда Владимир Алейников, сотрудники прокуратуры Николаевской области, следственного управления Главного управления Нацполиции области и специалист Николаевского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД вошли в здание суда под поводом проверки его работы.