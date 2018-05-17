Николаевский нардеп Креминь призвал коллектив ННУ Сухомлинского поддержать Оксану Филатову на выборах ректора

Тарас Креминь и Оксана Филатова Народный депутат Украины Тарас Креминь поддержал заведующую кафедрой украинского языка и литературы университета Оксану Филатову, которая вышла во второй тур выборов ректора Николаевского национального университета имени Сухомлинского.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, во время первого тура выборов за действующего ректора ННУ имени Сухомлинского Валерия Будака проголосовали 230 человек из 468, принявших участие в выборах. На втором месте с результатом 80 голосов оказалась заведующая кафедрой украинского языка и литературы университета Оксана Филатова. Она вместе с Валерием Будаком выходит во второй тур. За народного депутата Украины Тараса Кремня отдали 60 голосов. Всего было выдвинуто семь кандидатур.

«Публично обращаюсь к своим коллегам, студентам и сотрудникам ННУ имени Сухомлинского поддержать во втором туре выборов на должность ректора доктора филологических наук, профессора, завкафедрой украинского языка и литературы Оксану Степановну Филатову. Это единственный шанс для нашего университета избежать управленческого хаоса, административного давления, коррупционных скандалов, фиктивных показателей, завуалированной маргинализации педагогического образования, иначе – падение в пропасть», – написал Креминь.

«Верю, что новый руководитель стабилизирует развитие, восстановит профильную деятельность, сделает конкурентным высшее образование на юге Украины, наполнив яркой студенческой жизнью, научной деятельностью, инновационными решениями древнейший университет края. Призываю своих коллег-профессоров – участников выборов в первом туре – объединить наши усилия, встретиться и убедить коллективы подразделений, подставив свое плечо женщине, изменяя к лучшему свою alma mater. Университету будущего – нового ректора!» – добавил народный депутат.

Напомним, также Оксану Филатову поддержал народный депутат Андрей Вадатурский.