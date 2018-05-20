В Киеве вызывают в полицию членов организации «С14», которые сожгли ромский лагерь на Лысой горе

Членов праворадикальной организации «C14» вызывают в полицию в связи с нападением на лагерь цыган на Лысой горе в Киеве.

Об этом сообщает Громадське радіо.

Напомним, что в субботу, 21 апреля, в Киеве представители националистической организации «С14» сожгли лагерь ромов на Лысой горе.

По словам руководителя «C14» Евгения Карася, правоохранители вызывают даже тех, кто уже не состоит в организации.

- Они вызывают многих людей. Я не знаю, как они кого ищут, но очень многих активистов вызывают. Даже тех, кто уже не в «C14». Не знаю, по какому принципу », - сказал он.

Отмечается, что в полиции утверждали, что не установили лиц с «C14», которые могут быть причастны к нападению. Однако киевская полиция открыла два уголовных производства по факту нападения на цыганский табор на Лысой горе в Киеве. Дела возбудили по 2 статьям - о нарушении равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности или отношения к религии, а также по статье о хулиганстве.

Тогда Украинское представительство международной правозащитной организации Amnesty International опубликовало обращение к властям с требованием официальной реакции властей. Директор организации сделал акцент на том, что жертвами «стаи радикалов, которые почувствовали свою безнаказанность», может стать любой.

Ранее сообщалось, что в поселке Рудно, который находится в пригороде Львова, несколько десятков молодчиков в масках напали на лагерь ромов — людей выгнали, а имущество сожгли.