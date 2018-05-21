«Средней тяжести»: В облздраве рассказали о состоянии детей, пострадавших из-за распыления газа в школе

Состояние двоих детей, которых для наблюдения отправили в реанимационное отделение областной больницы №2, в результате распыления слезоточивого газа в николаевской школе №6, оценивают как средней тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения Николаевской областной государственной администрации.

Как известно, утром в понедельник, 21 мая, в Николаеве в школе №6 из-за распыления слезоточивого газа эвакуировали около 400 детей.

Отмечается, что на данный момент жизни детей ничего не угрожает. Кроме того они прошли полное обследование согласно протоколам оказания медицинской помощи.

На момент приезда скорой медицинской помощи дети жаловались першение в горле, тошноту, затрудненное дыхание, головокружение.

Обстоятельства отравления выясняются. Одна из бригад скорой медицинской помощи продолжает дежурство возле школы.

37 пострадавшим детям в полном объеме оказана неотложная помощь, детей госпитализировали в учреждения здравоохранения для уточнения состояния здоровья.

«В настоящее время 36 детей с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом» находятся в больнице, родители одного из детей отказались от госпитализации», - отметили в облздраве.

- У некоторых детей на момент нахождения в стационарном отделения состояние улучшается, - добавила начальник отдела по охране материнства Виктория Замихановская.

Напомним, что полиция проводит проверку по факту массового отравления газом учеников николаевской школы №6.