У пострадавших от распыления газа в николаевской школе детей наблюдается стабильно положительная динамика

По состоянию на вечер понедельника, 21 мая количество детей, которые были госпитализированы в результате распыления слезоточивого газа в коридоре школы №6 уменьшилось.

Об этом сообщает пресс-секретарь управления здравоохранения Николаевской ОГА Юрий Багрянцев.

Так, дети жаловались на першение в горле, тошноту, затрудненное дыхание и головокружение. Медики слаженно и оперативно оказали всю необходимую помощь ученикам.

«Одна из бригад скорой медицинской помощи продолжала дежурство возле школы в течение дня. За сутки до места выезжали семь бригад «скорой», оперативно оказывали профессиональную медицинскую помощь и при необходимости проводили госпитализации пострадавших», - сообщает Багрянцев.

Напомним, что изначально госпитализировали 37 школьников, двое из которых были в реанимации, им провели обследование, которое не показало каких-либо отклонений.

«Уже вечером того же дня, около 20:00, стало известно, что в больнице находятся 29 детей. Других детей выписали в удовлетворительном состоянии. У детей, находящихся в больнице, врачи констатируют наличие стабильно положительной динамики. Полное обследование показало отсутствие каких-либо патологий, угрожающих жизни и здоровью. Предполагается, что уже завтра вечером (если состояние здоровья внезапно не ухудшится), дети будут выписаны из больницы. Состояние здоровья двух детей, находившихся в реанимации, также имеет положительную динамику. Пациенты находятся под постоянным заботливым контролем», - сообщил Багрянцев.

Также, состояние здоровья всех детей находится на личном контроле заместителя председателя облгосадминистрации Евгения Шевченко и начальника управления здравоохранения ОГА Павла Георгиева, которые лично посетили пациентов и проверили их условия пребывания в лечебном учреждении.

Напомним, что в полиции открыли уголовное производство по факту массового отравления неизвестным газом в николаевской школе и квалифицировали по статье «Хулиганство». Стоит отметить, что по результатам исследований замеров воздуха в помещении школы №6 в Николаеве специалисты не нашли опасных веществ.