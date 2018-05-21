Полиция квалифицировала массовое отравление слезоточивым газом в николаевской школе по статье «хулиганство»

В полиции открыли уголовное производство по факту массового отравления неизвестным газом в николаевской школе и квалифицировали по статье «Хулиганство».

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, утром 21 мая неизвестные в коридоре школы №6 распылили вещество слезоточивого и раздражающего действия, в результате чего несколько детей с покраснением глаз обратились за медицинской помощью. Вследствие произошедшего был прерван учебный процесс.

Сейчас на лечении в Николаевской городской детской больнице с диагнозом острое отравление неизвестным веществом средней тяжести находится 36 учеников общеобразовательного учреждения.

«По данному факту следователи Заводского ОП ГУНП в Николаевской области начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 296 УК Украины «Хулиганство», что наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Павлограде из-за распыления неизвестного вещества из школы эвакуировали сотни учеников.

Также напомним, что 8 мая в 9:13 на территории общеобразовательной школы № 8 города Черкассы во время проведения школьной линейки, на которой находились 424 ученика, почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание. Впоследствии количество обращений за медицинской помощью увеличилось до 53.