Министр образования Гриневич обеспокоена инцидентом в николаевской школе: «Руководители должны отработать механизмы эвакуации детей»

Министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, что инцидент как в николаевской школе №6, где дети отравились неизвестным веществом случается не в первый раз.

Об этом она заявила «Укринформ».

Ранее сообщалось, что 21 мая в здании школы, расположенной в Заводском районе города Николаева был распылен неизвестный аэрозоль с резким запахом. Из школы эвакуировали около 400 учеников. Для проведения осмотра в больницу были доставлены доставлены 39 учеников. Дети жаловались на раздражение глаз и верхних дыхательных путей.

Так, она подчеркнула, что учебный процесс продолжается, а также отметила, что руководители учебных заведений должны отработать механизмы эвакуации детей.

«Для нас вообще очень тревожная эта тенденция - распыление какого-то вещества, которое так влияет на здоровье ребенка. Это означает, что есть определенная проблема безопасности или какой-то неосторожности. Понятно, что и полиция будет расследовать этот случай, что это за вещество. Потому что это не первый случай. Так же 8 мая во время линейки произошла подобная ситуация. Мы говорим с руководителями учебных заведений и с руководителями департаментов образования, они должны очень четко отработать механизм эвакуации для того, чтобы сохранить здоровье всех детей, потому что непредвиденные обстоятельства бывают», - заявила Гриневич.

Напомним, что по состоянию на 20:00 понедельника 21 мая в медицинском учреждении находилось 29 детей из 39, их состояние стабильное положительное и в скором времени их выпишут.