Депутат Николаевского горсовета заявила, что ночью на КП «ЦЗЖ» завезли трупы 20 животных - директор предприятия это опроверг

Лариса Веселовская Депутат Николаевского городского совета Лариса Веселовская написала запрос членам рабочей группы по разработке Программы обращения с собаками и котами на 2018-2022 годы, с требованием проверить правдивость сведений относительно поступления на КП Центр защиты животных 20 трупов собак и сжигания их в крематории.

Данный запрос на своей странице в Facebook опубликовала зоозащитница Лидия Шуст.

Так, по информации Веселовской, в ночь на вторник, 22 мая, на территорию предприятия завезли около 20 трупов собак, которых в дальнейшем кремировали работники предприятия. Она потребовала узнать, кто этим занимался и на основании каких документов.

В комментарии «Преступности.НЕТ» директор КП ЦЗЖ Александр Голобродский заявил, что не слышал об этом и к ним ночью ничего не могли завозить, так как предприятие работает в штатном режиме.

- Не слышал такого. Бред. Это очередной бред их. Я уже привык. То я собак в Харьков вывожу, то у меня крематорий круглосуточно работает. Собаки все на месте. Ночью на КП ничего не завозили, оно работает в штатном режиме. Даже не хочу комментировать это, - сказал он.

Напомним, что ранее в соцсетях паниковали, что николаевских бездомных собак отвезут на убой в Харьков – директор «Центра защиты животных» это опроверг. Позднее возле Николаевского городского совета прошел митинг за отставку нового директора КП Александра Голобродского.