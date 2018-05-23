Бег на месте. Юные горожане о скверах и парках

В Николаевском академ/коледже подвели итоги творческого конкурса на лучшие проекты скульптур для скверов-«пятачков» Заводского района. Три победители получат денежное поощрение и творческое поле для воплощение своих проектов в реальное городское пространство.

Как оценивают парки и скверы родного Николаева наши триумфаторы, и что предлагают будущие художники и скульпторы, читайте ниже.

Даниил, 17 лет, студент

Даниил категорически против огромного количества будок и рекламных щитов. Парки и скверы он посещает редко. Самое неуютное место – парк Победы, к тому же страдающий захламленностью, темнотой, напоминающий джунгли. По мнению студента, в таких местах не хватает больших скамеек, где можно разместиться внушительной молодежной компанией.

Украшением парков Даниил считает красивые дорожки, выложенные различными цветными узорами, ему претит унылая серость тротуарной плитки.

В городе мало цветов, и особенности, в парках и скверах. А еще здорово бы иметь цветочные часы. В этом месте наши пожелания совпали.

Даниил очень жалеет, что в парковых зонах отсутствует корабельная тематика. Ему нравятся музыкальные фонтаны, искусственные озера с силуэтами деревянных кораблей.

Диана, 18 лет, студентка

Диана убеждена, что первостатейным убранством парков являются скамейки, дорожки, фонтаны, искусственные озера. И, естественно, парковые скульптуры. Николаев в этом направлении крайне беден.

Важно иметь и мусоросборники с продуманным симпатичным дизайном, потому так, как многие скверы просто утопают в мусоре. По мнению Дианы, такие городские зоны отдыха должны быть ухоженными. Уж лучше меньше, да лучше!

Парки это цветы, травяной покров и красивые деревья. Но вот не всегда продумана цветовая гамма, не стоит злоупотреблять случайными живыми красками. Иногда нашим городским властям явно не хватает вкуса.

Маша, 15 лет, студентка

По ответам на наводящие вопросы по теме парков и скверов явно видно, что Машу эти проблемы не занимают. Она живет в Корабельном районе, и по её мнению, в тех местах совершенно не наблюдается благоустроенных, красивых скверов и парков. По её словам, парки это, прежде всего, живописная флора.

Ярослав Михайлович, 53 года, педагог и наставник, двоюродный брат мэра А.Ф. Сенкевича

Ярослав Михайлович настроен сокрушительно критически, но не к самим скверам, а к городским скульптурам, ново поставленными памятникам и бездарным ваяниям от местных толстосумов.

К примеру, бульварная часть Садовой, где, по словам педагога, буквально понатыкано различных памятниковых продуктов . Напротив «самого честного правоохранителя»( не берущего взятки, так как руки заняты – в одной щит, в другой меч) установлен Крест, далее, ни к селу, ни к городу, вульгарные львы, в нескольких шагах плоская, совершенно анти/анатомичная Европа, с вывернутыми суставами. Поддался критике и памятник Небесной Сотни… В целом, кто во что горазд!

А уж как досталось железобетонному казаку в парке Победы, этой Капусте с очередными львами, и проволочной птице на нижнем БАМе, то не очень хотелось очутиться на их месте.

«Я был против всяких худсоветов в молодости, но вся эта архитектурно-скульптурная вакханалия в Николаеве, убедила в одном – такие вопросы должен решать Совет состоящий из архитекторов, скульпторов и художников».

А пока реконструкция и украшение парков и скверов города, к сожалению, упорный бег на месте! А стремящие к красоте и совершенству николаевцы украшают свои дворы лебедями из шин.

И в заключение, работы победителей конкурса.

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