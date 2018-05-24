«На его базе будут открывать какой-то центр»: в Николаеве родители жалуются, что сад №67 закрывают - в гороно отметили, что это невозможно

В Николаеве, родители ребенка, который ходит в детский сад №67 «Родничок» в Ингульском районе жалуются, что на базе садика планируется открытие какого-то центра.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили постоянные читатели.

- Вначале говорили, что садик будут закрывать на ремонт, вчера появилась официальная информация, что на базе садика будут открывать какой-то центр. На данный момент в Ингульском районе очень много деток и не хотелось бы, чтобы это произошло, - сообщила женщина.

При этом в комментарии изданию, начальник управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко заявила, что помещение сада дейсвтительно нуждается в ремонте, однако никакого центра там быть не может.

- То, что этот детский садик нуждается в капитальном ремонте это правда. За центр ничего не слышала, это в первую очередь учреждение образования и он не может использоваться под другие не образовательные цели. Сейчас на эту сессию планируется вынесения вопроса про выделение денег, чтобы начать капитальный ремонт, - прокомментировала Лычко.

При этом на уточняющий вопрос будут ли на время проведения ремонтных работ закрывать садик, начальница гороно отметила, что это будет зависеть от степени ремонта.

Стоит отметить, что с заведующей садика Еленой Ефименко поговорить не удалось, так как в садике на многочисленные телефонные звонки не отвечали.

Напомним, что неизвестные в коридоре школы №6 распылили вещество слезоточивого и раздражающего действия. После произошедшего 36 детей были госпитализированы. Двое детей находились в отделении реанимации для дальнейшего наблюдения.