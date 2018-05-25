Жене николаевского журналиста Игоря Поха на исполкоме выделили финпомощь в размере 20 тысяч гривен

Семье николаевского журналиста Игоря Поха, который ушел из жизни 17 мая после продолжительной болезни выделили финансовую помощь в размере 20 тысяч гривен.

Об этом стало известно во время заседания исполнительного комитета Николаевского городского совета в пятницу, 25 мая, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, в начале заседания этот вопрос с голоса внес первым вице-мэр Владимир Крыленко, его предложение поддержали все члены исполкома.

Сергей Василенко Соответствующее решение зачитал новый директор департамента труда и социальный защиты Николаевского горсовета Сергей Василенко, который отметил, что в решение исполкома от 16 мая вносятся изменения:

- Суть этого решения, что Игорю Поху было принято решение предоставить материальную помощь в размере 20 тысяч гривен, но к сожалению 17 числа он ушел из жизни, и сейчас есть просьба, чтобы предоставить эту материальную помощь его жене Татьяне Пох, - сообщил Василенко.

В свою очередь, Крыленко заявил, что в этом вопросе нечего обсуждать - его просто нужно поддержать, так как это «наше решение».

Как известно, ранее Пох попал в отделение нефрологии. Всем городом ему собирали финансовую помощь для борьбы с тяжелой болезнью почек.