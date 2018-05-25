«Через неделю упадет другая», - первый вице-мэр отчитал департамент ЖКХ за ситуацию с аварийными ветками по улице Потемкинской

Первый заместитель городского головы Николаева Владимир Крыленко недоволен работой департамента ЖКХ, который не удосужился подрезать аварийные ветки на улице Потемкинской из-за которой в четверг, 24 мая упали 5 опор контактной сети трамваев.

Об этом стало известно во время заседания исполкома в пятницу, 25 мая.

Так, с докладом по мероприятиям подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018 - 2019 года и его стабильного прохождения выступал замдиректора департамента ЖКХ - начальник управления жилищного хозяйства, депутат Александр Репин.

Александр Репин По его словам особо никаких аварийных ситуаций за этот период не наблюдалось. При этом больше всего аварий было на КП «Николаевоблтеплоэнерго» - 11 аварий.

В свою очередь, Владимир Крыленко заявил, что данный доклад больше похож на отчет и демонстрирует мероприятия, которые проводились и будут проводиться.

- Я вам приводил один простой пример, позавчера упали опоры на улице Потемкинской. Выезжал туда мэр Александр Федорович и провел мини-совещание, чтобы договорится о том, что та ветка, которая упала на провода, в последствии чего упали опоры она там не одна. Таких веток, которые лежат на проводах много и они еще гуще, чем та, которая упала. Поэтому договорились, что департамент ЖКХ организовывает, пока нет тока эти ветки обрежут, потому что через неделю упадет другая. И будет то же самое… Вчера приехал, напомнил департаменту, сегодня еду – напоминаю департаменту, ничего не режут. То есть мы сейчас сделаем все, отремонтируем опоры, пустим трамваи, и будем ждать пока упадет следующая ветка? - интересовался первый вице-мэр.

Владимир Крыленко При этом, Крыленко акцентировал внимание Репина на том, что он был приглашен для доклада по мероприятиям, которые были сделаны и планируются, а не слушать монотонный отчет.

- Вы не готовились или вам дали не тот доклад? Знаете, бывает, взяли не с той полочки… Так не пойдет, - заявил Крыленко и попросил в первую очередь доложить о причинах невыполнения задания по улице Потемкинской.

- Я приму меры, - сообщил Репин.

Также, Крыленко попросил сегодня же собраться всех на Потемкинской – департамент ЖКХ, КП «Николаевэлектротранс», начальника управление экологии Владимира Корчагова и объяснить причины утраченного времени.

- Почему мы два дня потеряли? Чего мы ждем? Нужно еще падение этого дерева? – говорил Крыленко.

Как оказалось позже, при перечислении мероприятий в работе на осеннее – зимний период есть пункт по поводу обрезки деревьев.

Напомним, что в среду, 23 мая, в Николаеве на улице Потёмкинской упали опоры контактной сети трамвая. Позднее сотрудник «Николаевэлектротранса» сообщил, что на улице Потемкинской на протяжении четырех дней движение трамваев будет остановлено.

Как известно, упавшие опоры заменили из имеющихся резервов на предприятии КП «Николаевэлектротранс», однако по словам нового директора предприятия Владимира Евтушенко это не спасет ситуацию, так как таких аварийных опор по городу очень много.