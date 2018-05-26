На Соборной площади в Николаеве 272 бойца ВМС поклялись на верность украинскому народу

В субботу, 26 мая, в Николаеве на Соборной площади состоялось принятие военной присяги личным составом учебного центра Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщает NikLife.

Так, в самом центре города поклялись на верность украинскому народу 272 солдата ВМС Украины. Поздравить и поддержать будущих «морских котиков» из разных областей Украины приехали родные и близкие.

Более того, в торжествах приняли участие заместитель командира Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, контр-адмирал Алексей Неижпапа, глава аппарата Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров, а также другие представители местного самоуправления Николаевской и Киевской областей.

«Сегодня вами будет дана Присяга верности Украине, украинскому народу, украинской земле. Это не просто слова, военнослужащий зачитывает вслух - это клятва своей стране защищать ее до последнего. После 2014 года все мы поняли, что такое Присяга. Первыми ее выполнили именно военнослужащие ВМС Украины, которые вышли из оккупированного Крыма. Я уверен, что те слова, которые вы сейчас скажете пройдут по всему вашей жизни», - промолвил Алексей Неижпапа.

Солдаты, выслушав наставления от своего командования, зачитали текст присяги. После окончания официальных мероприятий, бойцы сделали общие фотографии и по разрешению командования пообщались со своими родственниками.

Примечательно, что перед бойцами также выступил легендарный «Южный патруль». Кроме того, все они были освящены святой водой.

Отметим, что в апреле 2014 года в связи с аннексией Крыма русскими захватчиками, с оккупированного Севастополя в Николаев был выведен личный состав 191-го Учебного центра Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. В августе 2014 был сформирован 198-й Учебный центр Военно-морских сил Украины в городе Николаеве. В основу формирования нового учебного центра вошли военные моряки, вышли из оккупированного Крыма и военнослужащие воинских частей Николаевского гарнизона.

Учебный центр осуществляет общевойсковую профессиональную и многоуровневую подготовку рядового сержантского и старшинского состава для ВМС ВСУ. За период существования центра в городе Николаеве было подготовлено более 7000 военнослужащих. Около 1500 военнослужащих призвано по трем волнами мобилизации. Около 2800 военнослужащих срочной службы, более 3500 военнослужащих военной службы по контракту среди них много женщин.

Напомним, что в Николаеве бойцы Первого Феодосийского отдельного батальона морской пехоты, который в 2014 году вышел из Крыма, выступили против смены цвета берета.

В свою очередь в Военно-морских силах Украины заявили, что большинство морских пехотинцев, которые отказались сменить береты в ходе церемония с участием Президента Украины, были уволены в запас.

Стоит отметить, что на официальных мероприятиях с участием Президента Украины принимаются усиленные меры безопасности. Все участники мероприятие должны пройти процедуру аккредитации с предоставлением паспортных данных, а перед самим мероприятием подтвердить свою личность и пройти досмотр личных вещей и рамку металлодетектора. На данный момент нет ответа, как уволенные в запас морпехи смогли пройти на мероприятие с участием Петра Порошенко.