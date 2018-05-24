Большинство морпехов, которые отказались сменить береты на церемонии в Николаеве, ранее были уволены в запас, – ВМС

Большинство морских пехотинцев, которые отказались сменить береты в ходе церемония с участием Президента Украины, были уволены в запас.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на начальника пресс-центра ВМС ВСУ Олега Чалыка.

Напомним, что в Николаеве бойцы Первого Феодосийского отдельного батальона морской пехоты, который в 2014 году вышел из Крыма, выступили против смены цвета берета.

По словам Чалыка, отказ изменить береты - это личная позиция отдельных военнослужащих.

- 23 мая во Николаеве состоялась церемония смены формы одежды для морской пехоты с участием Президента Украины. Есть соответствующий приказ, обязательный для исполнения. Одним из элементов является смена черного берета на новый - цвета морской волны. Кое-кто из морских пехотинцев отказался сменить береты пехоты. Среди них большинство уже уволены в запас. Это их личная позиция. Но подавляющее большинство морпехов надело новые береты, - рассказал Чалык.

Напомним, что на протяжении последних нескольких месяцев в интернете разгорелся спор по поводу цвета берета морской пехоты. Некоторые из морпехов выразили протест против смены черного цвета берета на цвет «морской волны». В свою очередь группа реформаторов Минобороны во главе с журналистом Виталием Гайдукевичем утверждали, что черный цвет берета – советское наследие, которое сегодня носят морские пехотинцы России. В сети морпехов, выступающих против смены цвета, оскорбляли и в их адрес выражались нецензурными словами. Гайдукевич категорически отказывался воспринимать позицию сторонников черных беретов.

А в Николаеве в среду, 23 мая, с рабочим визитом находился Президент Украины Петр Порошенко.