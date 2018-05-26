В Киеве спецназ СБУ перешел на усиленный режим в предверии финала Лиги Чемпиона

В Службе безопасности Украины показали, как группа «А» центра спецопераций патрулирует Киев.

Об этом сообщает глава пресс-службы СБУ Елена Гитлянская.

«ЦСО «А» Службы безопасности Украины продолжает патрулировать футбольную столицу Европы», - написала Гитлянская.

По фотографиям видно, что сотрудники СБУ укомплектовавшись оружием и вместе со служебными собаками тщательно проверяют улицы города, общественные места и метрополитены.

Напомним, что в четверг, 24 мая, в Киеве произошел вопиющий инцидент. Группа разъяренных хулиганов в балаклавах совершила дерзкое нападение на болельщиков английского Ливерпуля, которые прилетели в столицу на финал Лиги чемпионов.

Также, 24 мая, в Киев прибыли футболисты «Реал Мадрида» и «Ливерпуля». Их встретили украинские пограничники с разрисованными лицами.

При этом, легенда «Милана» и украинская футболистка в Киеве представили трофеи Лиги Чемпионов.