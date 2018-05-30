«Николаевэлектротрансу» из матрезерва города выделят 10 опор, чтобы в дальнейшем оперативно ликвидировать аварии на контактных сетях

В среду, 30 мая члены комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поддержали внесение изменений в номенклатуру материального резерва города, чтобы в дальнейшем выделить КП «Николаевэлектротрансу» 10 железобетонных опор, для возможности срочной ликвидации аварийных ситуаций на контактных сетях.

Об этом передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, начальник управления по вопросам ЧС и ГЗН Александр Герасименя напомнил о рухнувшей ветке, которая повалила пять опор контактных сетей трамвая по улице Потемкинской и призвал выделить в резерв предприятия новые опоры.

- Менять нужно 224 опоры. В связи с тем, что на замену этих опор денег нигде не предусмотрено предлагаю внести в номенклатуру изменения для закупки 10 опор, которые положить в наш матрезерв, чтобы если возникнет такая ситуация, решением исполкома сразу будет выдано электротрансу для ликвидации с такой ситуацией, - сообщил Герасименя.

Выяснилось, что на новые 10 опор необходимо 136 тысяч гривен, в частности Герасименя отметил, что такую сумму возможно найти.

- Получается шесть поменяли, две еще есть, нужно еще 10, - добавил начальник транспортного управления Олег Манушевич.

Хранить опоры планируют на самом предприятии. В итоге члены комиссии поддержали данный вопрос, в скором времени он будет вынесен на заседание исполкома.

Напомним, что упавшие опоры контактной сети трамвая по улице Потемкинской заменят из имеющихся резервов на предприятии КП «Николаевэлектротранс», но это не спасет ситуацию: «Нужно менять все».