Расточительство. Тень калкана

Серия экологических очерков «Богатство и расточительство» не претендует на строгое обобщение фактов, скорее, это исходные данные для общественности, а правовую же оценку дадут правоохранительные органы.

Следует заметить, что экологические очерки предполагают совершенно конкретные результаты:

1. Возвращение природной естественности Березанскому лиману и восстановление рыбного разнообразия. Объединенными силами экологов и политиков Андреево-Зоринская дамба должна быть сметена с лица лимана!

2. Защита права дикой флоры и фауны на существование.

В конечном счете, сюжеты очерков будут содержать не только вопросы, ответы, восклицательные и вопросительные знаки, но и судебные иски, расследования экологических активистов, документальные фильмы.

Небольшое пояснение к пункту 2. Речь идет о борьбе с процветающим в Николаевской области браконьерством и теневым рынком вылова рыбы, креветок, мидий.

Браконьерство - это незаконная добыча природных ресурсов и грубейшее нарушения прав дикой флоры и фауны на существование.

Угроза уничтожения всего живого в водоемах и Черном море Николаевской области очевидна всем.

Современное браконьерство при его технической вооруженности, вседозволенности и безнаказанности, постоянном росте давно превратилось в одно из мощных и влиятельных преступных формирований, представляет реальную угрозу экологической безопасности Николаевской области и Украины.

Техническая вооруженность браконьеров совершенствуется и пополняется день ото дня: преступники применяют приборы ночного видения, спутниковую связь, компьютеры, морские приборы навигации, электронные манки, эхолоты, электроудочки, быстроходные катера. В таких условиях выжить рыбе, в том числе, и краснокнижной, практически невозможно.

Что мы получим в сухом остатке лет через 5??? Сушенные чучела в домашних музеях и статуэтки-пепельницы.

Благодаря усилию браконьеров и преступному попустительству местных властей, 72% видов рыб в областных водоемах и море находятся в неблагоприятном состоянии, а некоторые на грани исчезновения.

Недавняя история с уничтожением под корень судака в Березанском лимане не стала уроком никому, ибо прошла незамеченной.

И не били в колокола одесские институты, занимающиеся учетом и охраной рыбных ресурсов Николаевской области, ни местные экологи, ни депутаты, и не равнодушная областная власть.

Браконьерство – большое социальное зло, тесно переплетающееся с такими преступными действиями, как контрабанда, незаконная торговля живым товаром, коррупция, бандитизм, воровство, организованная преступность. Существует реальная опасность разложения правоохранительных органов, потому как без «крышевания» и прямого участия в преступном бизнесе, браконьерство крайне затруднительно.

«Оборотни в погонах» получают свою долю, и не только, некоторые из них, особо наглые и бесстрашные, имеют свои причалы, скажем, на Черноморской косе, откуда на браконьерских лов отправляются плавсредства с запрещенными китайскими жаберными сетями.

В незаконной добыче креветки задействовано руководство Национального парка «Белобережье Святослава» на Кинбурнской косе. Поговорить есть о чем!

Теневой рынок вылова рыбы

Теневой рынок вылова рыбы в Николаевской области оценивается в 150-170 млн. гривен в сезон. Возможно, цифры оценки занижены, но вряд ли завышены. Все эти деньги идут мимо бюджета области.

К слову, "для людей в погонах сегодня это не главный бизнес на воде, они зарабатывают больше на топливе которое сливают на рейде с кораблей" (конец цитаты с расследований экологов-активистов).

На воду выпускают только тех, кто платит мзду!

Продолжение следует...

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