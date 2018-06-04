Убийство при вторжении в жилье не является превышением мер самообороны, - Верховный суд

Убийство нападающего при вторжении в жилище не выходит за пределы необходимой обороны.

Об этом свидетельствует постановление Колегии судей Второй судовой палаты Касационного криминального суда Верховного суда в деле № 342/538/14-к (производство № 51-646км18), передает Лига.

Данным постановлением был отменен приговор мужчине, которого признали виновным в умышленном убийстве при превышении мер необходимой обороны. Установлено, что мужчина, защищаясь от незаконного проникновения в жилье и нападения двух лиц, нанес одному из них удар в грудь кухонным ножом, в результате чего нападавший скончался в больнице.

В Верховном суде пояснили, что превышением мер признается умышленное причинение нападавшему телесного вреда, который явно не соответствует опасности посягательств. Поэтому необходимо оценивать наличие или отсутствие акта общественно-опасного посягательства и акта защиты, устанавливать их соотношение, соответствие или несоответствие.

В то же время, независимо от тяжести вреда, нанесенного нападавшему, не является превышением мер необходимой самообороны применение оружия или любых других предметов для защиты от нападения вооруженного человека или группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильнического вторжения в жилище.

В таких случаях вред, причиненный лицу, которое посягает, не ограничен вплоть до лишения жизни.

Напомним, в ночь на 25 мая экс-лидер одесского «Правого сектора» Стерненко заявил о покушении на него со стороны двух мужчин и обнародовал видео задержания одного из них. В ходе конфликта активист смертельно ранил ножом одного из нападавших на него. После чего полиция Одесской области задержала второго фигуранта нападения.