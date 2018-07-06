В Кульбакино газ отключили из-за утечки – после проверки оборудования снабжение возобновят

ПАО «Николаевгаз» заявляет, что отключение семи домов в микрорайоне Кульбакино города Николаева не связано с долгами жителей. Газ перекрыли из-за утечки в стояке.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе предприятия.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Кульбакино в четверг вечером, 5 июля, из-за долгов некоторых граждан от газоснабжения отключили семь домов – нардеп Артем Ильюк призвал «Николаевгаз» немедленно восстановить газоснабжение во всех квартирах, а также обратился к депутатам горсовета оперативно решить эту проблему на сессии.

- Отключения были не из-за долгов, а в связи с проведением технических работ. Когда в стояке не держится давление, также была утечка на кране – ее устранили. Но по регламенту проведения технических работ, чтобы запустить газ нужно проверить полностью все квартиры, которые были отключены по стояку, - отметили на предприятии.

Также, в пресс-службе сообщили, что отключены не дома, а именно стояки, там, где проходит газовая труба.

- Сейчас работают бригады, они собираются проверить каждую квартиры, приборы на наличие утечек, исправность оборудования, чтобы возобновить газоснабжение. Они должны найти причину, почему давление не держит. И как только устранят все неполадки в системе – все абоненты будут подключены в течение дня, - уверили в пресс-службе.

Напомним, 18 июня жильцы дома в центре Николаева возмутились, что в их подъезде отключили газ.