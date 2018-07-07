В полиции показали, как доставали затонувшую в Херсонской области яхту из Николаева

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Затонувшую в Херсоне николаевскую яхту спасатели и сотрудники полиции подняли и направили на ремонт в Николаев.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Как известно, на Херсонщине в Голопристанском районе на реке Конка (приток Днепра) вечером 5 июля получила повреждения киля и днища яхта «Катерина», на которой находились семь членов экипажа и пассажиров.

В полиции сообщили, что все члены экипажа и пассажиры были спасены и доставлены в Херсон. В полицейскую группу поддержки общественного порядка на воде ГУНП в Николаевской области, которые находились на патрулировании акватории Днепробугского лимана, за помощью обратился капитан яхты, который остался вблизи судна.

Николаевские полицейские на воде, взяв с собой необходимое снаряжение, отправились на спасение судна. Полицейские и привлеченные водолазы в течение нескольких часов смогли поднять яхту и транспортировали в Николаев на ремонт.

Напомним, что ранее в Италии задержали яхту с 70 мигрантами, которая вышла из порта на Николаевщине.

Виолетта Чех

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русскийобщество