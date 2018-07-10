В николаевской многоэтажке два месяца не работает лифт - в мэрии заявляют, что денег на ремонт нет

Жители многоэтажного дома по адресу улица Океановская, 32 В жалуются, что уже два месяца живут со сломанным лифтом.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ» от Александра Астахова.

Так, по словам мужчины причина неработающего лифта в сгоревшем силовом двигателе.

«Мы обращались в «Николаевлифт», на горячую линию правительства Украины, к депутатам Корабельного районного исполнительного комитета, и все говорят денег нет, ждите», - пишет Александр.

В частности, в Николаевском городском совете на обращение Астахова ответили, что ремонт лифта в подъезде №1 внесли в план ремонта и запланировали к исполнению при поступлении соответствующего бюджетного финансирования.

Напомним, что в Николаеве 18 июня примерно в 10 домах в микрорайонах Соляные и Северный отключили лифты от электроснабжения. В частности, на сессии мэр Николаева Александр Сенкевич дал поручение отработать возможность выделения возвратной финансовой помощи частному ЖЭКу «Соляные» для погашения долгов перед «Николаевоблэнерго» за электроэнергию.