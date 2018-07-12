12 июля в Николаеве вандалы осквернили памятник «Скорбящий ангел Чернобыля», посвященный памяти людей, погибших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщил председатель ревизионной комиссии в Николаевской общественной организации «Союз Чернобыль Украины» Георгий Осипов у себя на странице в Facebook.

Вандалы разбили мраморную плиту, которая крепилась к постаменту. Георгий Осипов сообщает, что подобный акт вандализма случается уже не в первый раз.

— Сегодня, 12 июля 2018 года, в Николаеве ночью, когда все горожане спали, вандалы в «Чернобыльском сквере» осквернили памятник «Скорбящий ангел Чернобыля». Это уже второе осквернение за последнее время. Тогда вандалы также разбили мраморную плиту.

Также Осипов попросил правоохранителей наказать тех, кто к этому причастен.

Напомним, ранее сообщалось, что памятник святому Николаю Чудотворцу, установленный в Каштановом сквере, начинает разрушаться и в скором времени может упасть.

Позже стало известно, что постамент святого Николая, расположенный в центре Николаева, в Каштановом сквере, собираются отремонтировать ко Дню города.