Националисты без разрешения властей повесили на фасад здания Николаевской мэрии два красно-черных флага

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В пятницу, 13 июля активисты повесили два красно-черных флага на здание Николаевского городского совета.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Мы считаем, что этот флаг символ борьбы украинского народна за свободу и независимость. Этот флаг был на Майдане, его использовали козаки, сейчас бойцы погибают, у нас в стране война идет. Мы считаем, что это знамя должно здесь находится, - сказал активист Дмитрий Рябченко

В частности, люди заявили, что попытаются найти компромисс, но если флаг снимут то «руки им поотрубываем». 

- Я надеюсь у них рука не поднимается, мы объяснили свою позицию для чего мы это делаем, - отметил Рябченко. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что с предложением размещать на всех государственных учреждениях по территории области красно-черные флаги выступил глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

Позже президиум Николаевского областного совета большинством голосов принял решение больше никогда не рассматривать вопрос о поднятии красно-черного флага возле административных зданий в регионе.

Julia Davudenko

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русскийобщество