«Дорогой, но действенный», - мэр Николаева поручил закупить холодный асфальт для латания «единичных ям»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич поручил департаменту ЖКХ закупить холодный асфальт, чтобы с его помощью латать маленькие ямы на дорогах.

Об этом стало известно в пятницу, 13 июля в ходе заседания исполкома.

- Я был на ассоциации городов Украины, и там презентовали дорогой, но очень действенный материал, которым латают ямы, это холодный асфальт. Он продается в мешках. Городские головы говорили, что именно для таких ям, которые появляются на дорогах единичные… Чтобы не варить для их устранения асфальт, чтобы не запускать завод, используют это. Департамент ЖКХ займитесь закупкой этого асфальта. Пусть он будет у вас, и у предприятий, которые будет устранять ямы, – сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что в центре Николаева, на улице Лягина проводили ямочный ремонт с целью предупреждения аварийных ситуаций. Позже выяснилось, что такие латки продержаться не больше года.