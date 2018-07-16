Табу на коммерческий лов креветок, мидий и рапанов

Запрет на промышленный и коммерческий лов креветок, мидий и рапанов в Черном море вступил в силу с 1 июня 2018 года. Для мидий период табу заканчивается 31 августа, а вот креветок можно добывать для коммерческих целей уже с 31 июля, в ущерб природе данного вида. Креветка активно размножается в августе (!).

Очень сжатые сроки украинских запретов на вылов морских биоресурсов можно объяснить только непомерной жадностью, желанием положить жирный кусок в собственные карманы. К примеру, в Азербайджане запрет на коммерческий лов и рыб и моллюсков начинается в апреле и заканчивается 31 августа. Президент Ильхам Алиев лично следит за сроками запрета промышленного лова, сохранением и приумножением водной фауны.

Возвращаясь к запретам, следует отметить, что запрещение распространяется на ловлю с использованием драги Хижняка, сетями, однако ловить мидии и рапанов скребками, сачками, щипцами и сбор руками вполне разрешен на протяжении всего года.

До настоящего времени запрет на коммерческий лов креветки в Николаевской области, судя по рынкам, где в массе своей продавалась креветка с икрой, был вовсе незаметен. Знающие люди, внимательно следящие за процессом, уверяют, что с потерей регионом контроля с марта 2017 года, на морских просторах Николаевщины начался злодейский, форменный грабеж и волчьи законы.

Губернатору Савченко А.Ю. и его команде давно пора стать рачительными, бережливыми хозяевами как на суше, так и на море.

Касательно местного ГосАгенства рыбного хозяйства, да ив целом, изжившего себя, этого насквозь коррумпированного учреждения, то рыбные патрули не только не заботятся о сохранении и умножении запасов, а напротив, причисляются обществом к главным браконьерам.

Давно пора устаревший, запятнавший себя коррупцией, орган ликвидировать как класс, а функции контроля и учета возложить, соответственно, на Национальную полицию и минэкологии.

Немаловажно усилить общественный контроль за соблюдением нерестовых запретов. Не покупайте креветку с икрой. Дайте возможность и нашим правнукам лицезреть натуральную черноморскую креветку, мидий и калкана не только в учебниках биологии!

Рыб/инспекция и рыбьи инспектора частенько предстают перед украинцами с новыми именами. На сегодня, они - рыбные патрули. Вспоминая крыловскую басню «А вы, друзья, как не садитесь, а в музыканты не годитесь», обеспокоенный народ делает свои выводы, с такими «друзьями» и врагов водным обитателям не нужно.

https://news.pn/ru/blogs/202071