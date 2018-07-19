В николаевском суде заявили, что без задержек назначают экспертизы для умерших и не берут за это деньги

В Центральном районном суде заявили, что судьи без замедлений рассматривают ходатайства следователей о проведении экспертиз умерших и опровергают информацию, что за быстрое назначение экспертизы нужно платить взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Как известно, для проведения экспертиз тел определение суда нужно с 15 мая, после введения так называемых «правок Лозового» в Уголовно-процессуальный кодекс. Центральный райсуд Николаева с 15 мая и по 16 июля вынес 672 таких определений о назначении экспертиз.

«В последнее время ходят слухи о вымогательстве следственными судьями средств за скорейшее рассмотрение указанных ходатайств и умышленное затягивание рассмотрения в случае их неуплаты. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности и распространяется с целью незаконного обогащения определенных лиц», – говорится в сообщении.

В суде отмечают, что все такие ходатайства рассмотрены с вынесением постановления не позднее следующего дня с даты поступления их в суд, а в подавляющем большинстве случаев в день поступления.

Также в суде обращаются к гражданам, что в случае предложения заплатить деньги за быстрое назначение экспертизы, нужно обращаться с заявлением в правоохранительные органы.

Кроме этого, согласно действующему законодательству получить решение суда о проведении указанных экспертиз может только следователь, который присылал соответствующее ходатайство – родственникам умерших не нужно самостоятельно обращаться в суд для ее получения.

Напомним, ранее сообщалось, как в Николаеве из-за принятых нардепами «поправок Лозового» несколько раз морг оказывался забитый трупами.