В МВД после страшных ДТП на Николаевщине и Житомирщине заговорили о безопасности на дорогах

В Министерстве внутренних дел Украины после трагических дорожно-транспортных происшествий на Николаевщине и Житомирщине заговорили о безопасности на дорогах в период сезона отпусков.

Об этом сообщают в пресс-центре МВД.

По словам замминистра внутренних дел Сергея Ярового, они собирают срочное селекторное совещание, на котором обсудят состояние безопасности дорожного движения и меры его повышения.

- Активный курортный сезон - это период повышенной опасности на загруженных транспортом украинских дорогах. Мы не можем допускать таких многочисленных человеческих жертв, которые стали следствием ужасных ДТП сегодня утром на Николаевщине и Житомирщине, - сказал замминистр.

Также он отметил, что о ходе расследования этих автокатастроф будут отчитываться начальники Главных управлений Нацполиции Житомирской и Николаевской областей.

- Также требую от руководства патрульной полиции срочных, действенных и эффективных шагов по повышению безопасности на дорогах в разгар сезона отпусков. Подчеркиваю личную ответственность руководителей, - заявил Яровой.

Как известно, в пятницу, 20 июля, на трассе «Киев-Одесса» в районе пгт Кривое Озеро произошло ДТП с участием рейсового микроавтобуса «Volkswagen» и грузового автомобиля, в результате которого погибли пять человек.

Также на трассе на Житомирщине столкнулись грузовик и «маршрутка» - погибли десять человек, еще десять госпитализированы.