В Николаеве жильцы общежитий «Гуртожитка» грозятся перекрыть дорогу, если им отключат свет

В Николаеве жильцы КП «Гуртожиток», которые не имеют долгов за электроэнергию, грозятся во вторник, 24 июля, перекрыть транспортное сообщение Корабельного района с остальным городом, если им отключат свет.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на почту редакции «Преступности.НЕТ».

Жильцы домов по адресам проспект Богоявленский, 287 и 289 обнаружили предупредительные письма, что 24 июля их общежития отключат от электричества. Как утверждается в письме, большая часть жильцов исправно оплачивает коммунальные услуги, у многих на сегодняшний день есть переплата за электроэнергию. Но так как у жильцов нет индивидуальных договоров, они вносят плату на счет КП «Гуртожиток» и не знают, «куда идут деньги».

«Жильцы наших домов стали жертвами распри между «Николаевоблэнерго» и КП «Гуртожиток», которые не могут между собой договориться и всячески манипулируют простыми людьми, в буквальном смысле издеваясь над нами. Мы неоднократно обращались и в мэрию, и в Департамент ЖКХ с просьбой о выделении средств нашим домам для заключения индивидуальных абонентских договоров для каждой квартиры, но власть осталась безучастной к нашей проблеме».

«Почему из-за долгов КП «Гуртожиток», а также из-за должников-неплательщиков должны страдать те, кто честно оплачивает услуги? Мэр Сенкевич не так давно жильцам общежитий, обслуживающихся в КП «Гуртожиток», обещал, что отключать будут только неплательщиков поквартирно. Но как видим, его слово ничего не стоит и облэнерго продолжает угрожать людям отключить весь дом», - сообщили жильцы домов.

Они просят городские власти обратить внимание на эту проблему и предупреждают, что «готовы на решительные меры, чтобы отстоять свои законные права».

Напомним, что ранее в Николаеве жильцы общежитий КП «Гуртожиток» из-за отключения света два часа перекрывали улицу Карпенко. Также ранее жильцы общежития КП «Гуртожиток» по улице Айвазовского в Корабельном районе грозились перекрыть автодорогу и железнодорожный путь, если им отключат электроэнергию.

Как известно, положение предприятия значительно ухудшилось, пока его директором был депутат от Оппоблока Олег Солтыс, на которого экс-директор КП «Гуртожиток» Евгений Павлович подал материалы в полицию по фактам злоупотреблений служебным положением и нецелевого использования средств предприятия.