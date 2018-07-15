Жильцы КП «Гуртожиток» в Корабельном районе намерены перекрыть дорогу, если им отключат электричество

Жильцы общежития коммунального предприятия «Гуртожиток» по улице Айвазовского Корабельного района Николаева грозятся перекрыть автодорогу и железнодорожный путь, если им отключат электроэнергию.

Об этом сообщает в интернет-издание «Корабелов.Инфо».

Отмечается, что люди платят за электричество на счет КП «Гуртожиток», но данное предприятие должно деньги «Николаевоблэнерго». В свою очередь, жильцы написали обращение городскому голове Александру Сенкевичу, в котором указали, если им отключат свет 18 июля или в любой другой день - они перекроют автомобильную дорогу и железнодорожный путь.

«Просим Вашего вмешательства в беспредел по отношению к жильцам нашего малосемейного общежития. Весной 2017 года был отключен газ в нашем доме, якобы за долги, но до сих пор газоснабжение не возобновлено. Причина – отсутствие у города денег на счетчики учета газа. Теперь с предупредительным письмом и угрозой отключения света к нам обратилось «Николаевоблэнерго». Долга по свету у жильцов дома нет. У нас отсутствуют индивидуальные договора на свет. Существует один договор «Николаевоблэнерго» – КП СКП «Гуртожиток». Долги у КП СКП «Гуртожиток», которому мы регулярно платим за электроэнергию. 18 июля нам будут отключать свет, за что??? Неоднократно обращались в Департамент ЖКХ, в горадминистрацию, в райадминистрацию, в облэнерго, в горгаз, в Николаевводоканал с требованием об заключении индивидуальных договоров с каждым из жильцов по всем видам предоставляемых коммунальных услуг. Однако все структуры занимаются просто отписками. Если 18 июля (или в иной день) будет отключен свет, жильцы дома предупреждают Вас – мы перекроем не только автомобильную дорогу, но и железнодорожный путь» – идется в обращении.

Напомним, что в Николаеве жильцы общежитий КП «Гуртожиток» из-за отключения света два часа перекрывали улицу Карпенко.

Отметим, что после перекрытия жителями КП «Гуртожиток» дороги мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что комнаты в общежитиях необходимо перевести на прямое абонирование, чтобы иметь возможность персонально отключать свет неплательщикам. В частности, генеральный директор «Николаевоблэнерго» Олег Сивак в ходе сессии в городском совете сообщил, что с января по апрель 2019 года все дома КП «Гурожиток» отключат от электроэнергии, если предприятие не погасит задолженность.

Также во время заседания глав фракций и главных распорядителей средств в Николаевском горсовете глава фракции «БПП» Елена Киселева выступила против дополнительного финансирования убыточного коммунального предприятия «Гуртожиток», так как большинство квартир на предприятии уже приватизированные.

Как известно, положение предприятия значительно ухудшилось пока его директором был оппозиционный депутат Олег Солтыс, на которого экс - директор КП «Гуртожиток» Евгений Павлович подал материалы в полицию по фактам злоупотреблений служебным положением и нецелевым использованием средств предприятия.

После перекрытия жителями КП «Гуртожиток» дороги мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что комнаты в общежитиях необходимо перевести на прямое абонирование, чтобы иметь возможность персонально отключать свет неплательщикам. В частности, генеральный директор «Николаевоблэнерго» Олег Сивак в ходе сессии в городском совете сообщил, что с января по апрель 2019 года все дома КП «Гурожиток» отключат от электроэнергии, если предприятие не погасит задолженность.

Также во время заседания глав фракций и главных распорядителей средств в Николаевском горсовете глава фракции «БПП» Елена Киселева выступила против дополнительного финансирования убыточного коммунального предприятия «Гуртожиток», так как большинство квартир на предприятии уже приватизированные.

Как известно, положение предприятия значительно ухудшилось пока его директором был оппозиционный депутат Олег Солтыс, на которого экс - директор КП «Гуртожиток» Евгений Павлович подал материалы в полицию по фактам злоупотреблений служебным положением и нецелевым использованием средств предприятия.