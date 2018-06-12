«Помойная яма для бюджета Николаева», - депутат горсовета Киселева против финансирования убыточного КП «Гуртожиток»

Глава фракции «БПП» Елена Киселева выступает против дополнительного финансирования убыточного коммунального предприятия «Гуртожиток», так как большинство квартир на предприятии уже приватизированные.

Об этом стало известно в понедельник, 11 июня в ходе «бюджетного» совещания глав фракции, глав администраций районов, вице-мэра по вопросам ЖКХ Юрия Степанца, представителей департамента ЖКХ и главных распорядителей бюджетных средств.

Так, заместитель мэра Степанец сообщил, что на прямое абонирование жителей многоквартирных домов, которые обслуживает «Гуртожиток» нужно выделить 5 миллионов гривен.

- Просят 10 миллионов, однако у нас нет такой суммы. Пока хотя бы пять. Это наши общежития, которые обслуживает коммунальное предприятие, семь крупнейших... По предварительным подсчетам, для того, чтобы охватить все дома, необходимо около 20-22 миллионов гривен, - доложил он.

При этом Елена Киселева заявила, что город не должен давать деньги на решение проблем частной собственности, так как почти все квартиры люди приватизировали.

- Я, например не понимаю, почему город должен финансировать частные проблемы. Они будут приходить до тех пор, пока мы не начнем менять подходы и модель. С людьми нужно работать, мы не можем за счет бюджета финансировать чужую частную собственность, - заявила Киселева.

В свою очередь заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Александр Репин, отметил, что отказаться от этих домов город не можем, так как все они пока еще находятся на балансе КП «Гуртожиток».

- Так вы узнаете почему, может «Гуртожитка» уже не должно быть в городе. Ну реально, это помойная яма, черная дыра для бюджета города Николаева. Если в этом кто-то заинтересован, то я вам скажу честно, «БПП» в этом не заинтересовано и не будет поддерживать чужой жилой фонд… Давайте разрабатывать концепцию, модель, доказывать людям информацию. У вас, что остановился процесс приватизации квартир? Нет. А почему вы тогда не включаете людей в программу софинансирования? Почему это не делается комплексно?- говорила глава фракции «БПП».

В свою очередь, Александр Репин заявил, что хоть и поддерживает депутата Киселеву, однако считает, что прекращать финансирование для переведения жильцов на прямое абонирование нельзя.

- Люди ни за что не платят, ни за газ, ни за свет и живут маргинальные ослы, которые считают, что город им должен, - отметил Репин.

При этом профильный вице-мэр Степанец сообщил, что предприятие обращалось в суд о взыскании с жителей долгов по оплате услуг, а также отметил, что из-за отключения электроэнергии люди выходят и перекрывают дороги.

Также глава бюджетной комиссии Александр Бернацкий заявил, что на данный момент у предприятия долг за электричество в размере 3 миллионов гривен. Помимо этого, в ходе обсуждения упоминалось и то, что положение предприятие значительно ухудшилось пока его директором был оппозиционный депутат Олег Солтыс, на которого экс - директор КП «Гуртожиток» Евгений Павлович подал материалы в полицию по фактам злоупотреблений служебным положением и нецелевым использованием средств предприятия.

- При Солтысе предприятие пропало. Мы не можем найти документы, нет договоров, - отметил Степанец.

- А когда Олег Петрович перестал работать, уточните. То есть весь 2016 год было все хорошо, долгов за 2017 и половину 18 нет? Виноват во всем злодей Солтыс? То есть с 2014 года по 2016 было все плохо, в кавычках, а с 16 года, как он ушел – все шикарно? – интересовалась Киселева и попросила предоставить подробную информацию о задолженности в разрезе нескольких лет.

В частности, Репин отметил, что на данный момент все счета предприятия арестованы

- Перед облэнерго, водоканалом, Николаевгазом долги, - прокомментировал Степанец.

На что Киселева интересовалась, есть ли здравый смысл в том, чтобы вкладывать бюджетные средства в такое убыточное предприятие. В итоге, присутствующие не поддержали дополнительной финансирование КП в размере 5 миллионов, а депутат Сергей Карцев попросил предоставить профильных чиновников общую концепцию решения вопроса.

По словам депутата Сергея Карцева, необходимо общая концепция.

- Мы год назад «Гуртожитку» выделяли 5 или 6 миллионов гривен, и цифра задолженности была 10 миллионов. За год плюс 7 миллионов ​​рост? Почему? Анализ? Поэтому, Александр Владимирович (Репин, - ПН) подготовьте понятную стратегию. Так, с «Гуртожитком» надо решать ... И я бы рекомендовал вынести этот вопрос отдельным пунктом на комиссию и сессию, - подытожил депутат.

Напомним, что в Николаеве жильцы общежитий КП «Гуртожиток» из-за отключения света два часа перекрывали улицу Карпенко. Ранее ОКП «Николаевоблэнерго» отключило жителям общежития на улице Севастопольская, 65 светиз-за разрыва договора с КП «Гуртожиток».

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что комнаты в общежитиях КП «Гуртожиток» необходимо перевести на прямое абонирование, чтобы иметь возможность персонально отключать свет неплательщикам.