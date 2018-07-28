В Николаеве ищут хозяев автомобильных номерных знаков, которые потерялись во время непогоды

В Николаеве разыскивают водителей, которые потеряли свои номерные знаки на затопленных после дождя улицах.

Об этом сообщает пресс-секретарь патрульной полиции Николаева Виталий Душко на своей странице в Facebook.

Напомним, что в пятницу, 27 июля, в Николаеве после дождя затопило Лески – в огромной луже заглох автомобиль.

Также в Николаеве после обильных осадков в микрорайоне Варваровка дорога перед Южнобугским мостом оказалась подтопленной.

Забрать номерные знаки можно по адресу улица Новозаводская, 1Б/1.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за ливня затопило дороги и переходы – в столице перестала работать часть электротранспорта.