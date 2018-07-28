Фонтан в «Сердце города», который планировали запустить этим летом, Сенкевич надеется открыть к 230-летию Николаева

Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в этом году реконструкции фонтана в парке «Сердце города» не будет, при этом он планирует запустить его к 230-летию города.

Об этом он рассказал журналистам во время своей пресс-конференции, в среду, 25 июля.

— В этом году этого не будет, мы конечно же не выделили деньги. Опять же документация и все остальное. Проект, который делался еще в 2014 году, не был закончен. Нам удалось достигнуть договоренности с тем человеком и компанией, которые занимались этим вопросом. Компания отказалась от авторских прав и передала нам все документы. Сейчас они перерабатываются, делается новый проект, оценивается то, что было сделано, и то, что не было сделано, — заявил Сенкевич.

Также он добавил, что за то время пока фонтан не эксплуатировался многие вещи исчезли, были испорчены или их демонтировали.

— Например, трубопровод, который должен был осуществлять в парке полив, отсутствует. Я говорю сегодня о том, что мы не можем сегодня проектировать парковые зоны без автополива. В городе Николаеве, с его засушливым климатом нельзя этого делать. В проекте стоит задача откорректировать его и сделать там полив, - отметил мэр.

При этом Сенкевич надеется, что до конца этого года будет готов проект реконструкции.

— У меня есть большая надежда, что к 230-летию города Николаева мы откроем реконструированный парк, — подытожил городского голова Николаева.

Напомним, что в апреле 2018 года мэр Николаева Александр Сенкевич пообещал, что фонтан в парке «Сердце города» заработает летом этого года.

При этом, аналогичное обещание о запуске фонтана Сенкевич дал в 2017 году. В 2016 году Сенкевич поручил рассмотреть возможность завершить строительство фонтана в «Сердце города». В августе 2017 года на обустройство фонтана в николаевском «Сердце города» направили 4 миллиона гривен. Реконструкция сквера «Сердце города» проходила в 2012-2013 годах, с тех пор фонтан так и не запустили.