В Николаеве зарегистрировали территориальное управление Госбюро расследований - начало работы запланировано на сентябрь

В Николаеве зарегистрировали территориальное управление Государственного бюро расследований.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

Юрисцидкция Госбюро расследований распространяется на территории Николаевской, Одесской и Кировоградской областей.

«Вместе с мэром города Александром Сенкевичем встретились с советником директора ГБР Сергеем Королем. Обсудили вопрос размещения и дальнейшего функционирования в Николаеве территориального управления Госбюро расследований - абсолютно нового правоохранительного органа, в подследственности которого - высшие должностные лица, судьи, работники правоохранительных органов, а также военные преступники», – написал Савченко.

Как сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации, советник директора ГБР Сергей Король отметил, что согласно стратегической программе развития Бюро, на сентябрь уже запланировано начало расследований.

«Вскоре территориальное управление начнет активно работать. Кроме Николаева, территориальные подразделения будут расположены также в Краматорске, Киеве, Полтаве, Львове, Мелитополе и Хмельницком», - добавили в ОГА.

Отметим, что Государственное бюро расследований является правоохранительным органом, деятельность которого - расследовать уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высокопоставленные чиновники. ГБР должно окончательно перебрать на себя функцию досудебного расследования от прокуратуры.

Напомним, что внешняя конкурсная комиссия при Государственном бюро расследований определилась с 27 победителями на руководящие должности в этом ведомстве – в Николаевском территориальном управлении ГБР директором избрали Олега Денегу.

До этого Олег Денега был заместителем начальника Департамента поддержания государственного обвинения и представительство интересов гражданина или государства в судах ГПУ. В Генпрокуратуре он несколько лет занимал разные должности, а до этого, в период с 2009 по 2011 год, возглавлял прокуратуру Львова. Перед этим назначением Денега был прокурором Шевченковского района Львова.

Также ранее сообщалось, что конкурс на должность первого заместителя директора Территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве выиграла Виктория Басалаева. При этом конкурс на должность еще одного заместителя директора территориального управления выиграл Николай Чернов.

Стоит отметить, что Басалаева была фигурантом уголовного производства по факту незаконной продажи 2,2 тонн арестованной кукурузы, попытка незаконного экспорта которой была пресечена в Николаеве налоговой милицией и пограничниками в феврале 2017 года. Тогда 1,2 тысячи тонн кукурузы общей ориентировочной стоимостью 4,7 миллиона гривен были переданы на ответственное хранение.

После чего кукуруза была продана. Решение о продаже было принято следователем оперативного управления налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской области, который распорядился отдать арестованную кукурузу фирме, которая вообще не имеет никакого отношения к данному делу. Эта фирма впоследствии продала кукурузу другой фирме, зарегистрированной в Очакове. После чего арестованное имущество было еще раз продано и отгружено через один из зерновых терминалов Николаева.

От этой сделки государство получило 1 миллион гривен, в то время как стоимость кукурузы колеблется в пределах 4 миллионов гривен. В итоге государству был нанесен ущерб в 3 миллиона гривен. Во время обыска по месту жительства у Басалаевой дома следователи изъяли гербовую печать налоговой милиции, а также документы, имеющие интерес для следствия.