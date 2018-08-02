В Николаеве показали состояние ливневок на улице Космонавтов

Николаевское коммунальное предприятие «ЭЛУ автодорог» показало, как они чистят ливневую канализацию по улице Космонавтов.

Соответствующие фотографии они опубликовали на своей странице в Facebook.

«Работоспособность ливневой канализации напрямую зависит от санитарного состояния дорог. Сегодня чистим ливневки по улице Космонавтов», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Николаеве ливневки часто не могут справиться с количеством воды в непогоду. Так, в июне центр Николаева затопило после сильного дождя, а недавно в Варваровке после дождя затопило дорогу перед мостом – некоторым водителям приходилось выталкивать автомобили.