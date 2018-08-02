Региональный язык

Тут опять недавно полтитики начали мутить воду во пруду по поводу русского регионально-нерегионального.

Хотя есть закон, и нормативные акты местного самоуправления в принципе обсуждать — пустая трата времени. Но так сложилось, что 99% СМИ в Николаеве пишут на русском. Проведя 15 лет в журналистике, и даже хэдхантя пишущих людей, обнаружила, что в журналистику идут те, у кого зачастую в школе учебник Розенталя даже рядом не валялся.

И «журналист» как писал «мер» про главу города, а не про измерение мер и весов, так ему оборотное «э» и не втемяшишь в голову. А мои глаза кровоточат при виде «скупилась в магазине», «шли до дяди», «оплата за проезд» и хочется кричать о том, что марка авто пишется латиницей без кавычек (Ford) или кириллицей — в кавычках («Форд») и о другом прочем.

Я понимаю, что в школы русский не вернётся на государственном уровне, но ведь можно заниматься самообразованием самостоятельно, если уж ты на нем работаешь! Ненавязчиво и легко! Рекомендую каналы в Телеге, которые читаю сама. Не благодарите, но пользуйтесь. Ну пожалуйста!

— о сложностях русского языка вещает и разбор распространённых ошибок делает Адепт Розенталя (кто учил русский в школе, Розенталь — это автор лучших учебников по рус.язу, и его адепты говорят правильные вещи)

https://t.me/adept_rozentalya

— Учи русский — это вообще матчасть в чистом виде с правилами и разжевыванием

https://t.me/StudyRussian

— про медиа и тексты, которые не бесят, пишет Родислав, директор по развитию «Лайфхакера»

https://t.me/rdslv

— Корректариум есть для русского и для украинского языков: красавцы, четко, лаконично, по сути — прям зарубить на носу каждый их пост

https://t.me/correctarium_channel — русский, заимствованные слова и английские

https://t.me/correctariumukr - украинский

Я бы ещё добавила знаки корректуры, но хотя бы так. С украинским, слава богу, такого масштабного безобразия, кстати, нет. В украинском у наших людей чаще страдает пунктуация...