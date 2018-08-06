Единственный вариант – оплатить долги: В мэрии Николаева обсудили проблему с отключением электричества в общежитиях

Николаевцам, которым отключают свет за неуплату, нужно оплатить долги, поскольку вариант с прямым абонированием каждого клиента АТ «Николаевоблэнерго» пока реализовать не могут.

Об этом шла речь в понедельник, 6 августа, в ходе аппаратного совещания в Николаевском городском совете, сообщает корресподнент «Преступности.НЕТ».

Вопрос об отключении света поднял заместитель городского головы Александр Омельчук. Он обратил внимание на новое отключение жителей дома по адресу Богоявленский проспект 340/1. В свою очередь, депутат Николаевского областного совета Илья Резников, в чей округ входит дом, который отключили от электроэнергии, сообщил, что единственный реальный на сегодняшний день вариант – это введение прямого абонирования. Однако руководство «Николаевоблэнерго» выставило свои условия.

— Перепробовали посчитать несколько вариантов, из которых, наверное, самым реальным будет заключение договоров напрямую между потребителями энергии и Облэнерго. Но я вчера разговаривал с заместителем начальника Облэнерго, условия, которые они хотят, чтоб были выполнены, это составление проекта, это приведение в порядок всех электрических сетей, которые сегодня в ужасном состоянии, это приобретение приборов учета и только после этого они готовы заключить договор. Это трудоемкая работа, которая займет много денег и времени. Была когда-то попытка это сделать через суд. Но потом этот договор с «Гуртожитком» опять перезаключили. Это единственный выход, потому что сегодня вышли те, которые платят за электроэнергию, - сказал Илья Резников.

В ответ на это Александр Сенкевич объяснил, что деньги на это уже были запланированы – 10 миллионов гривен. Однако после импичмента, который Сенкевич назвал «Октябрьской революцией», средства выделены не были. После этого мэр, по его словам, предложил депутатов снова выделить необходимую сумму, однако депутатский корпус его не поддержал.

— У нас, на самом деле, сегодня выделяются деньги. В прошлом году было запланировано 10 миллионов гривен для этого вопроса. Было принято решение с предыдущим руководителем «Гуртожитка» Павловичем, что мы выделяем эти деньги, чтоб мы могли до конца года решить все вопросы по персональному абонированию. К сожалению, деньги не были выделены после «Октябрьской революции» в Николаеве. И при распределении бюджетных средств на 2018 год денег также не было выделено. При последнем распределении денег у меня было простое предложение к депутатам – выделить максимальное количество денег на персональное абонирование «Гуртожитку», выделить деньги на аварийный фонд и выделить деньги на ОСМД. Депутаты не поддержали. Деньги не были выделены. Сегодня денег на то, чтоб провести персональное абонирование, нет, - сказал Александр Сенкевич.

Мэр отметил, что уже разработана временная схема, благодаря которой можно сократить количество отключений – людей просят напрямую оплачивать счета в «Николаевоблэнерго». Если предприятие видит динамику по оплатам, то дом не отключают. Единственным вариантом решения проблемы Сенкевич видит оплату жителями своих долгов.

— Мы собрались с руководителем Облэнерго и была разработана такая схема – сейчас, пока жители не имеют возможности платить за персональный счетчик, все они платят напрямую. На каждую дверь в общежитии было наклеено объявление о том, что у вас нужно платить вот сюда – и с адресом, со счетом Облэнерго. И объявление было на подъездах повешено, что нужно платить за электроэнергию по новому счету. Что происходит сейчас в большинстве общежитий – начинают платить, Облэнерго видит динамику и там, где идет динамика, они не трогают. Что касается общежития по 340/1. Они не увидели этой динамики – вместо запланированных хотя бы 75-80% было заплачено 30. Даже меньше. Я надеюсь, что сегодня динамика пойдет. Но единственный я вижу на сегодня вариант на то, чтоб люди оплатили свои долги. Вы же знаете, что Облэнерго – это не наша структура. Это не ваша, не наша, это публичное акционерное общество. У него задача зарабатывать деньги. Мы с вами можем вместе с этими людьми ходить, перекрывать дорогу, но не результата не будет, - сказал Александр Сенкевич.

Илья Резников согласился с мэром, но отметил, что на перекрытие дорог выходят и те, кто регулярно платит за электричество. В ответ на это мэр заявил, что у людей, живущих в общежитиях, должна быть коллективная ответственность и предложил жителям решить вопрос с должниками. Что же касается перекрытия, мэр считает, что это не выход из ситуации и скоро на это перестанут обращать внимание.

— Мы не хотим, чтоб дошло до самосуда, чтоб кто-то кого-то выкидывал из окон и так далее, но намного эффективнее в данной ситуации не перекрытие дорог, а именно работа внутри этого «Гуртожитка», то есть это их общий дом, ответственность тоже общая. Значит ничья. Они должны внутри пройтись по этим квартирам, получить информацию о платежах совместных и просто пройтись по этим людям, одолжить им денег. А перекрытие дорог, оно скоро реально уже даст эффект, когда, знаете, раньше люди заходили в транспорт – помогите, на лечение,так далее. Сейчас на это уже никто не реагирует, потому что это все уже половина мошенников, половина нормальных людей. Люди на это закрыли глаза. Скоро будет то же самое с этим перекрытием дорог. В любой непонятной ситуации – перекрывай дорогу. Полиция должна этим заниматься, - заявил городской голова.

Сенкевич добавил, что больше не будет ездить на перекрытия дорог, где люди обманывают его, что заплатят долги, но продолжают их накапливать.

— Я выезжал на подобные общежития и туда, куда я выезжал, там тоже степень оплаты очень низкая, я сказал, больше туда не приеду. Сказал, пусть они хоть Млечный путь перекрывают, больше меня там не будет. Если они обманывают меня уже – городского голову: «Мы оплатим, оплатим», в итоге не платят, ну что тут говорить, - добавил Сенкевич.

Напомним, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в общежитиях, которые обслуживает КП «Гуртожиток», «Николаевоблэнерго» будет отключать электричество жителям, у которых есть задолженность.

3 августа, около 20-и жителей общежития по проспекту Богоявленскому 340/1 в связи с отключением света снова перекрыли дорогу в районе торгового комплекса «Эпицентр».