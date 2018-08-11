Нардеп Ляшко сообщил, что после его визита на Николаевщину начался ремонт аварийного участка дороги Н-11

Дорожники начали ремонт аварийного участка дороги Н-11, где ранее с людьми встретился Олег Ляшко в рамках рабочего визита на Николаевщину.

Об этом лидер Радикальной партии сообщил на своей странице в Facebook.

Народный депутат Олег Ляшко отметил, что после его встречи с жителями села Виноградовки он обратился к губернатору Николаевской области Алексею Савченко, который оперативно отреагировал на его обращение по вопросу ремонта дороги.

Также нардеп написал о дальнейших планах работы в этом направлении.

«Также информирую жителей Николаевщины и Днепропетровщины, что я переговорил с премьером Гройсманом и министром инфраструктуры Омеляном относительно капитального ремонта всей трассы Н-11 Николаев - Кривой Рог - Днепр. В этом году на ее ремонт выделено всего 200 миллионов гривен. Этого очень мало, общая стоимость работ более 2 миллиардов. Поэтому я обратился к правительству чтобы увеличить сумму минимум в два раза - до 400-500 миллионов. В правительстве обещали найти возможности. Сделаем Н-11 трассой жизни!» - написал Ляшко на своей личной странице в Facebook.

Отметим, что факт начала ремонтных работ подтверждают и местные жители, которые начали делиться фотографиями работающей техники в социальных сетях. Так, в группе Баштанка на Facebook Сергей Козявко опубликовал соответствующее фото.

Ранее народный депутат Олег Ляшко, вместе со своими коллегами Андреем Вадатурским, Денисом Силантьевым и Сергеем Скуратовским записали видеообращение к чиновникам с требованием отремонтировать “дорогу смерти”. Тогда, стоя на аварийном участке трассы Н-11, обратился к премьер-министру, министру инфраструктуры, руководителю «Укравтодора» с требованием выделить деньги на эту и другие дороги страны.

В день визита на дороге политик также поговорил с водителями и объяснил, что делать с недобросовестными подрядчиками дорожных работ.

- Если опять деньги на дороги разворуют - закопаем здесь в яме того, кто за это отвечает, и асфальтоукладчиком сверху проедем! - решительно сказал Ляшко.

Напомним, 9 августа Олег Ляшко посетил Николаевскую область, где встретился с рабочими сельхозпредприятия в Новой Одессе, побывал на строительстве плавбассейна в Баштанке и на Баштанском сырзаводе.