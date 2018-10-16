Комиссия ЖКХ так и не рассмотрела программу зоозащитников о бездомных животных, но вопрос все равно вынесут на сессию горсовета Николаева

Члены комиссии Николаевского горсовета по вопросам ЖКХ не смотря на просьбу мэра Николаева Александра Сенкевича и секретаря горсовета Татьяны Казаковой не смогли внести в повестку дня вопрос по программе обращения с бездомными животными, которую подготовили зоозащтники под руководством депутата Ларисы Веселовской.

Об этом стало известно во вторник, 16 октября в ходе комиссии.

Так, изначально Сенкевич вместе с Казаковой пришли на заседании и попросили членов комиссии внести этот вопрос в повестку дня и принять его к сведению, чтобы можно было вынести его на рассмотрение депутатами на сессии. Также он попросил сделать тоже самое, когда на комиссию зайдут программы от Департамента ЖКХ. Депутаты пообещали выполнить просьбу.

Александр Сенкевич Татьяна Казакова Лариса Веселовская

В тоже время, когда пришло время заслушать депутата Ларису Веселовскую, некоторые члены предлагали не заслушивать программу и просто принять «к сведению», а уже на сессии выбирать между всеми программами. Другие депутаты были против такого решения и отмечали, что нужно рассматривать вопрос целиком и три программы вместе.

Так, глава комиссии Алексей Лепишев добавил, что на комиссию приглашали представителя ДЖКХ Владимира Корчагова, который мог бы доложить по двум остальным программам, однако на комиссии он не появился. В свою очередь Лариса Веселовская объяснила его отсутствие тем, что программы Корчагова не прошли юридический и экономический департаменты, из-за чего их нельзя выносить на комиссию, ни тем более на сессию.

— На этих программах нет никакого резюме этих департаментов и управление, это первое. Второе, учитывая, что моя программа трижды проходила экономический департамент и юридический, мы проходили очень долго, я считаю, что она должна быть внесена в повестку дня. Для чего тогда вы меня приглашаете на комиссию, чтобы я просто приходила и вас посещала? Я могу увидеть вас в любом другом месте, - отметила Веселовская.

В итоге, глава комиссии попытался внести вопрос в повестку дня, также он предлагал заодно взять «к сведению» две программы ДЖКХ, чтобы их готовили на сессию, однако представители зоозащиты, которые были на комиссии были против такого решения.

— Как так можно, даже не заслушав их? Ну вы вообще…, – отмечала Эльвира Галущенко.

При этом член комиссии Александр Репин, отметил, что в случае с программой Веселовской речь о заслушивании ее сути также не идет и добавил, что должна быть некая состязательность, и депутаты должны рассматривать сразу три программы, чтобы можно было и вопросы Корчагову задавать и Веселовской. В тоже время Веселовская отмечала, что остальные комиссии приняли ее программу, и им для этого присутствие Корчагова не нужно было.

Алексей Лепишев Евгений Рымарь и Игорь Копейка

В итоге, когда Лепишев предложил внести вопрос в повестку дня, то он не был поддержан: всего три депутата проголосовали «за» - Игорь Копейка, Александр Гусев и Алексей Лепишев, а Александр Репин и Евгений Рымарь «воздержались» от голосования.

Секретарь горсовета Татьяна Казакова подытожила, что данная программа прошла регламентную комиссию и уже вывешена на сайте горсовета и через 20 дней она будет обязана подать ее Александру Сенкевичу, чтобы он внес этот вопрос в повестку сессии. Также она добавила, что пока только программа Веселовской вывешена на сайте горсовета.

Напомним, что на прошлом заседании комиссии депутаты также не смогли внести в повестку дня рассмотрение программы обращения с бездомными животными, которую подготовили зоозащтники под руководством депутата Ларисы Веселовской. В частности, они хотели заслушать сразу три программы.

Также определиться с программой по обращению с бездомными животными не смогли и депутаты, так как они не видят между ними особой разницы, и просят предоставить всем сравнительную таблицу для понимания.

Ранее департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета представил два проекта программ по регулировке численности бездомных животных на территории Николаева на 2018-2022 года.

Позже появился третий вариант программы по контролю количества бродячих собак, которая предусматривает метод отлова-стерилизации-выпуска животного, которую разрабатывали зоозащитники.