Злоумышленники, циничное равнодушие и хокку

Мосты – архиважные объекты, требующие постоянного внимания властей, горожан и водителей автотранспорта. Для последних животрепещущие не нарушать скоростной режим и следить за допустимыми нагрузками на ось. У граждан задача посложнее - прекратить воровать части и составляющие мостов. А то ведь получается как в чеховском «Злоумышленнике», где герой судебной хроники темный и необразованный мужик Денис Григорьев скручивал гайки на рельсах. Оказалось, что воровством гаек для грузил на железной дороге промышляют мужики всей деревни. А господа эти неводы покупают, упуская из виду дикость проступков.

Впрочем, над последствиями никто и не задумывается, эка невидаль, ну сойдет поезд с рельс…

1. Злоумышленники

Симпатичный, безотказный труженик, малый варваровский мост, стойко сносит разор и кражи. Совсем рядом, на улице Почтовой,32, вольготно расположился главный злоумышленник - пункт приёма металла.

Пункт вырос, как гриб, после 2014 года. Поначалу это была скромная глинобитная хатынка с земляным подъездом, но летом 2017 года хозяева пригнали технику, вымостили роскошный въезд, поставили высокие ворота. Жизнь кипит в реконструированном дворе круглосуточно. Забулдыги, алкаши, наркоманы, лодыри, любители легкой наживы крадут все подряд и живо тащат менять металл на деньги.

Профит немалый! А как же, 1 гайка из варваровской парковой зоны стоит в пункте сбора металла аж 6 гривен. На бутылку вполне можно набрать, и откручивается добыча, практически, руками. И ведь приёмщик берет коммунальное имущество без зазрения совести.

Сравните состояние скамеек в октябре 2017, и в октябре 2018 года.

2. Малый варваровский мост - жертва равнодушного цинизма

Еще в 2015 году у малый мост украшали и обеспечивали безопасность(!) передвижения красивые чугунные перила.

В тот самый час, когда на Почтовой, 32 поселились злоумышленники, перила стали исчезать…

В октябре 2017 года малый варваровский мост выглядел так

Через год, в октябре текущего, злодейские ручки оставили одни мелкие ребрышки.

Бесследно исчезла красота - страшная сила, испарилась безопасность. Потому как свалиться вниз из малого моста может ребенок, пенсионера, нетрезвый гражданин. Пешком через мосты ходит очень много людей. Подорожание бензина потянет стоимость транспорта, следовательно, увеличит количество одиноких путников.

Высота моста около 5 метров. Высоковато для безопасного падения!

Исходя из сложившейся ситуации, общественная организация «ДАНА» требует восстановить перила, как условие безопасности граждан. Пусть это будет не шикарный кованный узор, а простая сетка рабица, копеечная. Материал и работа в сотни раз дешевле, чем оборудованный подъезд на Почтовой,32, в замке злоумышленников.

3. В 2014 году перила окрасили в желто-синие цвета

Мосты стали символами и призывами к обороне. Сегодня эти архиважные сооружения – символы воровства и убогости.

Приходит на память николаевская хокку:

«На Варваровском мосту мухи танцевали. Увидали комара, в обморок упали!»

Народ мудрый, всуе трепаться не станет. Скорее, отыщет ребра у танцующих мух, и увезет воспоминания о малом и безропотном варваровском работяге в далекую Германию.

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